“Me van a retar del canal...”: Roberto Cox se refirió a la polémica protagonizada por Tomás Cancino y a las fiscalizaciones en los matinales

A finales de mayo, el periodista de “Contigo en la mañana”, Tomás Cancino, protagonizó un polémico episodio que terminó con más de 800 denuncias al Consejo Nacional de Televisión (CNTV). Esto sucedió durante una fiscalización en la comuna de Las Condes, después que encontraron a un conductor quien adulteró la patente con una huincha aisladora.

“Hizo todo lo posible, pero no se pudo”, dijo el notero al sujeto fiscalizado, en un tono que fue percibido por muchos televidentes como una burla hacia el infractor. El conductor, visiblemente molesto, interrumpió el despacho para increpar al periodista.

“Te puedo dar un consejo, podi parar un poquito, podí’ tratar de no burlarte de la gente, al final hay gente que no tiene los recursos...”, fue lo que alcanzó a escucharse del sujeto que acto seguido quiso tomar el micrófono del periodista y terminó agrediéndolo al golpear el objeto.

La opinión de Cox sobre las fiscalizaciones

El periodista Roberto Cox, y exintegrante del matinal de Chilevisión, tuvo al tiktoker farandulero Danilo 21 de invitado a su podcast “Nada que perder”. El joven no perdió la oportunidad y minutos antes que terminara el capítulo, le consultó sobre este episodio.

“Quiero saber qué piensas sobre las críticas a Tomás Cancino y al ‘Contigo en la mañana’. Yo sí creo que existe una constante burla a la gente de la clase baja en ese programa con las fiscalizaciones. Jamás están en los barrios altos, siempre es a la misma gente que incomodan. Yo sí creo que está bien que le pasen el parte, pero siento que hay una burla excesiva”, expresó Danilo 21.

Ante esta interrogante, Cox partió agradeciendo la pregunta debido a que Tomás es amigo de él. “Creo que es uno de los mejores movileros que hay en los matinales en Chile. Él tiene una dinámica de cubrir las fiscalizaciones, a él lo mandan a eso... y no te puedes negar, está contratado por el canal”, comenzó.

Roberto señaló que las fiscalizaciones es un segmento que sucede en todos los matinales del país, y agregó que “a mí me llama mucho la atención ese fenómeno porque, personalmente y me van a retar en el canal, yo encuentro que como show televisivo no tiene mucho atractivo”.

“Yo esto lo cuento en el extranjero, ‘en mi país cubren cómo Carabineros fiscaliza a la gente por si tiene papeles’, y me miran diciendo ‘¿de verdad la gente ve eso?’“, añadió. El periodista explicó que Carabineros y municipalidades llaman a los canales para que cubran las fiscalizaciones, y de ese modo, se destaque la labor de las policías.

Posteriormente, Nico Cabargas, el co-animador del podcast, hizo el punto que se siguen realizando las fiscalizaciones en los matinales porque la gente los ve, y Cox complementó que les va muy bien en rating.

La defensa a Cancino

Cox le prestó ropa a su amigo, y dijo que “lo que me da lata es que la televisión en ese sentido es muy traicionera porque puedes hacer 10 móviles espléndidos, te equivocas en uno y te condenan”.

A propósito de eso, él recordó el móvil en el que lograron recaudar alrededor de $150 millones de pesos para una persona en 20 minutos, lo que fue producto del trabajo de Tomás Cancino.

“Fue espléndida su labor, logró emocionar a toda la gente. Luego, pasan un par de meses y por un móvil donde ellos estaban haciendo un chiste interno, yo sé la interna de ese chiste. No era una broma para burlarse de la persona que estaba siendo fiscalizada, y producto de eso lo condenaron”, explicó.

Danilo 21 le recordó que la persona le pidió que no lo mostraran, y Cox aclaró que la instrucción que reciben desde detrás de cámara no es dejar de grabar, sino dejar de insistir con las preguntas con el micrófono. “El ‘no querer aparecer’, era no insistir ni hacer preguntas, pero tú estás en la vía pública y eres libre de mostrar a quién sea que esté ahí”, aclaró.

Finalmente, el periodista dijo que “lamento mucho lo que le pasó a Tomás porque es amigo mío y creo que hace un gran trabajo”, y señaló que Cancino le comentó que las fiscalizaciones son un pretexto para conocer historias humanas.

“Me parece súper injusto porque creo que hace un gran trabajo. Es un movilero que logra hacer reír, que logra emocionar y se malinterpretó una situación. Desgraciadamente, entiendo que lo está pasando mal y que con el tiempo logre salir de eso”, cerró Roberto Cox.