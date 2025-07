“Hay que parar la violencia entre las mujeres”: Yamila Reyna defendió a su amiga Lola Melnyck en medio de su juicio con Laura Landaeta

A esta hora, las 9 AM del martes 29 de julio, comienza la nueva audiencia en el juicio de Lola Melnyck, quien se querelló en contra de la periodista Laura Landaeta por sus dichos en el programa de farándula “Que te lo digo” y en el podcast “Con las amikas”.

PUBLICIDAD

A mediados del año pasado, la periodista de investigación aseguró que la rusa estafó a adultos mayores durante su paso en Argentina cuando supuestamente trabajaba como escort en el espacio de Zona Latina. Esto molestó enormemente a Melnyck quien decidió comenzar acciones legales en contra de Landaeta por injurias y calumnias.

Esta es la tercera audiencia de este juicio, una se realizó en abril y la otra en junio que terminó postergando para julio después de que testigos estuviesen presentes en el juicio, por lo cual quedaron inhabilitados, y se sacara a la jueza que llevaba el caso.

El férreo apoyo de Yamila Reyna

Alguien que ha salido a la defensa de Lola Melnyck durante todo momento ha sido Yamila Reyna, quien ya le prestó ropa durante su aparición en el podcast de las Amikas y ahora volvió a reafirmar su postura con Publimetro.

Se conversó con la comediante argentina durante el lanzamiento de “Top Chef VIP”, en donde actualmente es una de las participantes en competencia, y se le consultó sobre el juicio que está viviendo su amiga.

“Lola me habló para pedirme que sea testigo y le dije que sí, por supuesto”, partió comentando Reyna, quien finalmente no pudo ser parte del juicio debido a que éste topaba con las grabaciones del programa de cocina, su compromiso laboral..

“En esto se me complicaba porque la mediación era justo ahora en los capítulos, pero le dije que si no me topa en algún momento con este proyecto, yo la voy a apoyar, por supuesto”, aseguró la trasandina.

PUBLICIDAD

Si bien, no ha mantenido mayor contacto con Lola debido a que vive en Brasil, Yamila contó que hablan constantemente. “Ella es una mujer muy entera que sabe muy bien dónde está parada. Yo también sé quién es ella y por eso le ofrecí mi apoyo. Porque yo trabajé con Lola, yo viví con Lola”, sostuvo.

“No está bien que una mujer ataque a otra mujer gratuitamente de la forma que lo hizo esta otra chica (Laura Landaeta) que no la conozco. Pero me parece una acusación demasiado grave. Y me parece muy bien que Lola haya tomado cartas en el asunto. Hay que parar un poco la violencia entre las mujeres”, cerró Yamila Reyna.