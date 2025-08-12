Francesco Gazzella y Carola Varleta reaccionan a rumores de pololeo: “¿Nos estaban esperando, amigos y amigas?"

Fue el gran golpazo de ‘Primer Plano’. El romance entre Carola Varleta y el periodista Franceso Gazzella ocupó portadas. Y es que tampoco se sabía que la actriz se había separado de su pareja, con quien tiene dos hijos y que se trata además del hijo del tarotista Pedro Engel.

Y bueno, como era de esperar, todo el mundo quería alguna palabra de los protagonistas de esta historia.

Fue en su programa radial “La Hora del Taco” donde Francesco Gazzella y Carola Varleta decidieron abordar los rumores. Apenas comenzó la nueva edición, ambos hicieron referencia al tema, optando por tomarlo con humor.

“¿Nos estaban esperando, amigos y amigas? Esta vez prendieron la radio con expectativa mayor. Que son locos en la tele”, comentó Gazzella al inicio, dejando en claro que estaba al tanto de los comentarios que circulaban. La actriz, entre risas, replicó: “¿Acaso? Oye, la gente”.

Antes de cerrar el tema, el periodista lanzó una frase que no pasó inadvertida: “Pero nosotros no somos cahuineros, así que no será el tema de conversación de este día”, dijo dirigiéndose a Varleta, sin confirmar ni desmentir el supuesto vínculo.

El inicio del romance

Todo esto se habría concretado tras el quiebre de la relación de la actriz Carolina Varleta y Kabir Engel -hijo del tarotista Pedro Engel-, quienes estuvieron juntos por 10 años y tuvieron dos hijos.

En el programa de Chilevisión, fueron a preguntarle al periodista Francesco Gazzella por esta nueva relación que estaría iniciando con su compañera, lo que el involucrado no negó, limitándose a asegurar que actualmente “mi corazón está muy bien”.

Carolina Varleta y Francesco Gazzella conducen hace cuatro años un programa en radio Universo, de hecho, el periodista tiene varios videos y fotografías con su compañera en su cuenta de Instagram.