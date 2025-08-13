Pamela Díaz destapó particular estilo de vida de Francisco Kaminski: “Siempre ha sido así, desde que lo conozco”

La reciente entrevista de Francisco Kaminski en el programa Only Fama, de Mega, sigue generando revuelo en la farándula. Sus declaraciones sobre el fallecido “Rey de Meiggs” y las deudas que mantenía con él antes de su asesinato dejaron más interrogantes que certezas, abriendo la puerta a nuevas revelaciones sobre su vida personal y profesional.

El tema no pasó desapercibido en el espacio Hay que decirlo, de Canal 13, donde los panelistas, entre ellos Pamela Díaz y Nacho Gutiérrez, comentaron sin filtros el testimonio del locutor radial.

“Kaminski siempre ha sido alguien que tiene un auto de alta gama, que tiene el departamento más lindo, siempre ha sido así, desde que lo conozco. Una cosa es eso, lo otro es tener mal comportamiento (financiero) con personas”, apuntó “La Fiera”, marcando una clara diferencia entre el gusto por el lujo y las responsabilidades económicas.

Pero su comentario no se quedó ahí. Díaz recordó que no solo existía la millonaria deuda de Kaminski con un socio por un fallido negocio de cecinas —revelada previamente por Willy Sabor— sino que también habría otros compromisos impagos.

“Conocí la historia completa... La de los 50 millones y también de 80 millones de otra persona. No tienen ningún tipo de conexión con él (Kaminski), él se desliga, no les habla, no le interesa. ¿Por qué no lo demandan? Si a mí me deben 150, 40 o 30 millones, ¿por qué no lo demandan?”, cuestionó.

Willy Sabor, quien trabajó con Kaminski en radio, respaldó la visión de Pamela, recordando que su gusto por los lujos no era nuevo. “Desde sus tiempos de notero yo me percaté de esa actitud, que le gustaba el lujo. Cuando entró a radio Corazón, él estaba muy contento, pero siempre mostraba el auto…”, señaló.

Revelan deuda de Kaminski con JC Rodríguez

A estas polémicas se sumó el antecedente de una deuda que Kaminski habría tenido con Julio César Rodríguez. Según dio a conocer el animador en la última edición de Primer Plano, el conductor debía pagar el uso del estudio y otros servicios para su programa, pero “eso lo bicicleteó un mes, dos meses, tres meses, cuatro meses…”.

No obstante, en conversación con Publimetro, Rodríguez aclaró que la situación quedó atrás: “Yo cerré ese capítulo hace muchos años. Quedó una deuda conmigo de esa productora por concepto de estudio y emisión de su programa, pero ya la perdoné y hoy nadie me debe nada”.

El conductor explicó que tomó esta decisión por su amistad con el socio de Kaminski: “El socio de Kaminski es un gran amigo mío, Jorge Gómez, a quien quiero mucho y con quien conservo una hermosa amistad. Para mí no es relevante este episodio, solo mi amistad con Jorge”, concluyó.