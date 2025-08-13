“Si intentó comunicarse conmigo, no lo consiguió”: Francisca García-Huidobro alzó la voz tras ser nombrada en el Caso Monsalve

Francisca García-Huidobro abrió un portal de noticias y se dio cuenta que su nombre estaba involucrado en una de las investigaciones más complejas de los últimos años: la acusación de violación en contra del exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve.

PUBLICIDAD

Esto después de que se aseveró que su contacto telefónico fue facilitado por el abogado de Monsalve, Víctor Providel. El defensor público fue acusado por la abogada de la denunciante, María Elena Santibáñez, de enviar contactos a la expareja de la víctima, Fernando Silva, y a su cómplice, Máximo Sepúlveda, con el fin de difundir videos íntimos de ella.

En un comunicado, Santibáñez señaló que él “cooperó activamente con imputados que están siendo investigados por delitos que afectan la intimidad (de la víctima) con el objetivo de difundir en medios de comunicación aspectos de su vida privada”.

Se aseguró que el defensor público se habría comunicado por mensajes de texto con Sepúlveda para darle contactos de periodistas con el fin de distribuir los videos, de acuerdo a lo consignado por La Tercera.

Según fuentes de la Defensoría Penal Pública, las contactos serían: una actriz vinculada a un programa de farándula y una productora de un espacio televisivo espectáculos. La actriz en cuestión habría sido Francisca García-Huidobro, según lo revelado por el mismo medio citado sobre el informe realizado por la Policía de Investigaciones (PDI).

El 28 de abril, se dio inicio a la comunicación entre Maximiliano Sepúlveda y el abogado de Monsalve, lo que llevó a una serie de intercambios donde Providel proporcionó contactos de periodistas, incluyendo a Fran García-Huidobro y una productora del programa “Primer Plano”.

En la documentación, se destaca que Providel entregó el contacto de García-Huidobro con un mensaje que decía: “Ella no me conoce y yo no la conozco. Lo conseguiste no más”. A pesar de las intenciones de lucro de Silva y Sepúlveda, el plan no logró concretarse.

PUBLICIDAD

La aclaración de Francisca García-Huidobro

Esta noticia fue replicada en otros medios, y la ex “Dama de hierro” se enteró por La Cuarta. Por lo que, inmediatamente publicó una captura del texto en el que fue mencionada y añadió: “No recuerdo jamás haber recibido un llamado de nadie vinculado a este caso. Si intentó comunicarse conmigo, no lo consiguió”.

Además, Francisca decidió dar una declaración y aclarar la situación en su cuenta de Instagram a través de sus historias. “Me imagino que están sorprendidos, déjenme decirlo que yo más”, partió.

“La Cuarta informa que alguien facilitó mi contacto para hablar con la expareja de la denunciante de Manuel Monsalve. Eso, que yo recuerde, no es cierto. En general, sí me llaman y sí se contactan conmigo personas para mostrarme videos o informarme de algún rumor de la farándula“, continuó.

Por lo mismo, la animadora dijo que “siempre derivo al equipo periodístico de ‘Only Fama’, porque por más años que yo lleve en esto, yo soy actriz, no soy periodista, así que la verdad es que me acabo de enterar de aquello”.

“Si intentó comunicarse conmigo, no lo consiguió. En ‘Only Fama’ jamás se habló del caso de Manuel Monsalve y yo lo único que sé de ese caso es el libro que me leí en (República) Dominicana, por suerte”, cerró.

Aunque vale mencionar que sí se trató el caso en el estelar de Mega, después de que la madre de la denunciante habló con la periodista Marilyn Pérez.