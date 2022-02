Abogado de Parived: “Mi representado es inocente. Ha sido víctima de un abuso comunicacional, él y su familia”

Marco Antonio López, más conocido como Parived, es uno de los nombres involucrados con la investigación que realiza la Fiscalía por el contrabando de joyas y relojes de lujo. Este fin de semana se conocieron antecedentes nuevos, tras la revelación de escuchas telefónicas.

Su abogado, Mario Vargas Cociña, conversó con Radio Biobío y precisó que “no se le ha imputado directamente ni se le ha formalizado ningún hecho específico porque no hay antecedentes para realizar dicha imputación”.

“Me parece que acá hay una responsabilidad muy grande de las policías” — Abogado de Parived

“Soy enfático en señalar que mi cliente no tiene ninguna responsabilidad, por lo mismo no ha sido siquiera citado a declarar, no va a ser formalizado y eso esperamos de una actitud responsable del Ministerio Público porque no hay ningún antecedente que pueda llevar ni siquiera a dudar de que se haya cometido un acto ilícito por parte de mi representado”, agregó.

Por otro lado, el jurista indicó que “todos los testimonios y todos los antecedentes nos dan cuenta de lo que realmente él realizó, que fue pedir préstamo a ciertas personas que estaban involucradas en esta investigación”.

[ “Rey del Oro” se cansó de callar y asegura que Parived y Tonka Tomicic le deben $40 millones ]

“Mi representado es inocente. Ha sido víctima de un abuso comunicacional, él y su familia. (…) Me parece que acá hay una responsabilidad muy grande de las policías, no así del Ministerio Público, en términos de una investigación deficiente. Llegan a conclusiones no en base a hechos, sino en supuesto. (…) Creo que la policía se vio seducida por el nombre de mi cliente y por eso realza una participación inexistente de algún delito. A efectos de justificar la poca efectividad o eficiencia de su trabajo”, agregó.

El rol de Parived

La Tercera publicó un reportaje que daría cuenta de los vínculos que tendría la pareja de la animadora Tonka Tomicic con un conocido prestamista que ha sido investigado por contrabando de joyas y relojes de lujo, Domingo Jalil.

En medio de la investigación, personal de la PDI interceptó el teléfono del anticuario y ahí, captaron una conversación donde este le decía a Jalil: “Tengo un negocio redondo y armado, pero necesito 20 palos. Voy a doblar la inversión, te lo voy a pagar luego, voy a vender este anillo, te voy a mandar fotos”.

Asimismo, en un informe elaborado por la policía especializada, al que tuvo acceso el citado medio, se indica que “mientras Domingo efectúa una llamada que no es contestada, se escuchan voces de fondo donde personas hablan de Parived (frases incomprensibles) y de pronto Domingo indica: “Aquí está el Parived (...), compró dos choreos (sic) hoy día”.

[ Las conversaciones que confirmarían vínculos de Parived con prestamista indagado por contrabando ]

Hasta ahora, a Parived se le atribuiría el rol de comprar y revender relojes de lujo, los que presuntamente eran robados por una banda en el extranjero.

Pero al parecer, Parived no tenía fama de “buen comerciante”. Esto, porque en otras escuchas, se captó una conversación que tuvo con otro de sus prestamistas, Daniel Goñi, el cual le pregunta por su situación económica.

Tonka Tomicic y Parived Reproducción

“No hay caja, no hay plata y hay que repactar todo”, fue la respuesta.

En medio de a investigación, se ha establecido que Parived utilizaba cheques de Tonka Tomicic para hacer transacciones, teniendo varios inconvenientes en algunas ocasiones.

“Hay un tipo muy desagradable que llamó a mi señora, que tenía tres cheques protestados de ella…la Tonka se puso súper nerviosa”, se lee en otras de las transcripciones a las que tuvo acceso LT.