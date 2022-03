Amigo de asesinado en detención ciudadana en La Florida: “Siento que cuando cruzamos y nos miramos la última vez, esa mirada de los dos fue única”

Hace casi dos semanas un macabro hecho ocurrió en la comuna de La Florida, cuando vecinos detuvieron a un joven y lo golpearon hasta matarlo, creyendo que había entrado a una de las casas a robar.

Pero Matías Villarino había ingresado a la casa de una de las vecinas para protegerse, porque segundos antes mientras compartía en una plaza con su amigo Fabio, de un vehículo bajaron sujetos para asaltarlos.

El hecho terminó con la vida del joven, además de la prisión preventiva contra cuatro sujetos el pasado 24 de marzo.

[ Fiscalía revela nivel de violencia en muerte de joven en La Florida: “Hubo aumento inhumano del dolor” ]

Los hechos

“Tu día” conversó con su amigo, Fabio, quien hizo un crudo relato de lo sucedido.

“Nosotros andábamos con un parlante, caminando, compartiendo, quizás eso igual les llamó la atención, de vernos a los dos”, dijo.

Amigo de asesinado en La Florida

En un momento fueron intimidados por tres asaltantes y les pidieron que entregaran todo.

Relató que se escondieron en “unos matorrales, unas que otras vecinas pensaron que queríamos asaltar, escuchamos sonidos de autos y arrancamos nuevamente”.

Ambos intentaron dejar atrás al vehículo que los venía siguiendo, por lo que en un momento dado, mientras corrían, separaron sus caminos.

[ Confirman que uno de los detenidos por muerte de joven en La Florida es funcionario municipal de Providencia ]

“Nuestras miradas se separaron y Matías cruzó hacia el otro lado, yo crucé hacia el puente (...) él me mira para atrás y me dice que corra del auto. De ahí no lo escuché más”, dijo al respecto.

“Siento que cuando cruzamos y nos miramos la última vez, esa mirada de los dos fue única”, confesó.

Cuando se encontró con su amigo

“Al llegar habían doce personas, de ahí para arriba. Al llegar ahí veo al Matías tirado. Sin polera, sin zapatillas...nada. Al principio no lo reconocí. Pensé que era uno de los que nos andaba siguiendo, pero di dos pasos más y veo su polera tirada al lado”, contó.

“No supe lo que pasó en ese momento... me miraron y me dijeron ‘ya está muerto el loco’, para mí fue un ‘no puedo creerlo’”, recordó el joven.