Nicolás Zepeda declara en caso Narumi: insiste en que no recuerda qué hizo el día en que la joven desapareció

El chileno Nicolás Zepeda está prestando declaración este jueves, en el marco del juicio por la desaparición de su exnovia Narumi Kurosaki.

El joven acusado de la muerte de la estudiante japonesa, insistió en que no recuerda lo que hizo el día que desapareció Narumi.

El abogado le pregunta: “Usted pasó toda la jornada del 4 de diciembre en el campus” y Zepeda le contesta que: “No tengo el recuerdo de todo lo que hice ese día”.

El jurista así arremete: “Su auto queda estacionado en el campus todo el día”, a lo que Zepeda le dice que el “auto sí”.

“Hace 5 años que usted repasa este caso, me extraña que no recuerde lo que hizo el día en que se reencontró con Narumi”, le replica el abogado y el chileno le responde que “seguramente fui a comer. Me lavé los dientes. No puedo precisarles lo que hice ese día”.

La jornada del miércoles en juicio

David Borne, policía a cargo de la investigación, dio a conocer el contenido de un intercambio de mensajes, que provocaron impacto en la audiencia.

Este martes se dio a conocer una tesis del fiscal, que daba luces de un posible embarazo de la joven japonesa. Y hoy, eso quedaría confirmado.

“Descubrimos que Narumi estaba potencialmente embarazada cuando llegó a Francia “, dijo Borne.

Los mensajes

“Nunca olvidaré que me dejaste embarazada, nunca sientes ninguna responsabilidad por este embarazo, puedo concluir que eres un imbécil”, le escribió Narumi.

“No quise lastimarte, te amo”, le respondió Zepeda.

Y desde ahí el calibre de los mensajes comenzó a subir.

“Me dejaste embarazada, solo querías tener relaciones. Te pediré dinero si tengo un problema con mi útero. Vete a la mierda”, le replicó Narumi.

“Nunca se pudo comprobar ni informar el estado de embarazo”, expuso David Borne.

