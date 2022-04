Johannes Kaiser critica condonación del CAE: “Se pagará con platas del obrero”

Johannes Kaiser hizo una dura crítica en Twitter sobre el anuncio que realizó el Gobierno del Presidente Gabriel Boric, de condonar la deuda del Crédito con Aval del Estado (CAE).

El diputado por el distrito 10, exPartido Republicano, señaló que el fin del CAE y la condonación de la deuda de los estudiantes será pagada por lo trabajadores con sus ahorros de las AFP.

“La condonación de la deuda del CAE del ingeniero se va a terminar pagando con las platas que tiene en las AFP el obrero...”, escribió en su cuenta de Twitter.

Rápidamente su comentario fue replicado por sus seguidores, generando comentarios de apoyo y en contra.

“El ingeniero va a terminar pagando con sus impuestos la educación de la hija/o del obrero y la suya...” @giggrunenwald

“Si usted está consciente de eso.... entonces porque chucha no veo a loa republicanos apoyando el retiro del 100%....? @BastinCarvallo1

“Menos mal estudiaste afuera 14 años y 0 títulos -imagínate consolarte el cae a ti jajaja Sería condonar dos médicos”@jfuentesph

“Boric está gastando plata que no hay. Se nota que Marcel no no tiene voz ni voto en el gobierno como para aconsejar que lo que propone Boric, es inviable”.@Sebas07484337

Fueron parte de las opiniones que dejó su comentario en la red social.

Días atrás, Kaiser también generó polémica tras un reportaje donde se le cuestionó que haya estudiado siete carreras, como tenía registrado en su currículum.

Ante la denuncia, aclaró que estudió “ramos de siete carreras”.

“Nunca he mentido al respecto. No me arrogué título de doctor o de abogado como otros políticos. No he plagiado a nadie para sacar 1 grado y mis estudios los financié con trabajo honrado. Soy miembro de sindicato y me he ensuciado las manos solo trabajando. Alguna otra cosa?”.

Fin del CAE

La medida fue anunciada por el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputadas y Diputados.

En la oportunidad, el secretario de Estado señaló que “aliviaremos la pesada mochila para deudores educativos, pero también para el Estado, por medio del fin del CAE y la condonación de la deuda educativa”.