Carabineros da con el paradero de mujer desaparecida hace dos días en Futrono

Una mujer de 24 años que permanecía extraviada desde el pasado viernes fue encontrada con vida este domingo en la comuna de Futrono, región de Los Ríos, esto luego de que su madre presentara una denuncia por presunta desgracia tras perder contacto con ella.

Se trata de Bárbara Yaeger Fredericksen, quien finalmente fue encontrada por efectivos de Carabineros en medio de unos matorrales y arbustos en un sector de la playa Galdámez, balneario ubicado a aproximadamente tres kilómetros de su domicilio.

Problemas de salud mental

El capitán de Carabineros, Freddy Cantergiani, contó en biobiochile.cl que la mujer había sufrido dos episodios de crisis emocional, el jueves y viernes pasado, en su lugar de trabajo.

“A raíz del cuadro que estaba pasando se retiró a su domicilio, razón por la cual dispusieron de un vehículo a través de un tercero que la llevara hasta su domicilio”, contó el capitán Cantergiani.

“La madre llegó alrededor de las 20:00 horas a la casa y no la habría encontrado, le extrañó que no estuviera, situación que dio para tomar declaraciones a todas las personas que tuvieron contacto con ella desde el día que fue vista por última vez”, explicó el funcionario de Carabineros.

El rastreo de la joven, en el cual participaron su familia y cercanos de Yaeger, se extendió hasta ayer, sábado, sin obtener resultados positivos. No obstante, durante la mañana de este domingo, un habitante del sector la avistó y dio cuenta a Carabineros, quienes llegaron hasta el balneario para dar con ella.

Según Cantergiani, la mujer tenía “signos propios de un principio de hipotermia, no mantenía lesiones visibles. No obstante, la trasladaron desde Futrono hasta el hospital de Paillaco para realizar más exámenes de otro tipo, descartar algún otro tipo de lesión, o que haya sido víctima de alguna agresión, o que tenga lesiones que no sean visibles en el cuerpo”.