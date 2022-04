Parroquia responde a Ripamonti: “Desde el mundo privado hasta los más humildes” ayudaron con ollas comunes en Viña

Los polémicos dichos que durante la semana realizó la alcaldesa de Viña de Mar, Macarena Ripamonti, respecto a que el narcotráfico habría financiado las ollas comunes de las zonas más desposeídas de la comuna, fueron descartadas este domingo por algunas autoridades comunales y diversas organizaciones de la región de Valparaíso.

“El Estado no puede abandonar más a las comunidades porque cuando el Estado abandonó, las más de 120 ollas comunes que hubo en Viña del Mar, adivinen quien las costeó, ese es el problema cuando no llega el Estado. En Valparaíso y en todas las comunas pasa lo mismo. El Estado está y ocupamos el espacio que otros no ocupan, que es el espacio de los delincuentes, narcotraficantes”, afirmó la edil, en declaraciones que fueron recogidas esta semana por La Estrella de Valparaíso.

Como era de suponer, los dichos de Ripamonti fueron prontamente criticados por asociaciones vecinales de Viña del Mar, como el caso de la presidenta de la Junta de Vecinos Palmas Chilenas de Forestal, Susana Ruminot, quien aseguró en la semana desconocer la realidad plantead por la alcaldesa.

Las respuestas a dichos de Ripamonti

Sin embargo, este domingo fue el vicario de la parroquia Asunción de María de Achupallas, Marcelo Catril, quien reconoció que las palabras de Ripamonti causaron, en un principio, mucha “molestia y disgusto” entre “aquellos que trabajan en ollas comunes”.

“Apoyamos 15 ollas comunes. Llegando, en algún momento, a dar durante tres meses 35 mil raciones de alimentos, lo cual fue un esfuerzo titánico de muchas personas que colaboraron desde el mundo privado hasta los más humildes, que daban su aporte para las ollas comunes en verduras, en alimentos no perecibles, en infraestructura”, expuso el religioso en biobiochile.cl.

Según Catril, el error de la alcaldesa Ripamonti estuvo en “haber mezclado dos realidades, puesto que, en plena pandemia, fue donde más presente estuvieron las organizaciones sociales para ayudar a las comunidades”.

Por ello, remarcó el vicario, hicieron todas las gestiones para reunirse con la edil, quien finalmente se juntó con ellos para conocer de la gestión realizada en el inicio de la pandemia.

Pese a las críticas, la edil recibió el apoyo de algunas autoridades comunales. Como el caso de la concejala Nacy Díaz, quien acusó que los dichos de Ripamonti fueron sacados “de contexto”.

“Claramente la alcaldesa se estaba refiriendo a un contexto de la prevención del delito. Fue sacada de contexto. No se incluyeron todas las declaraciones que ella dio. Ella dijo que el 99% de las mujeres y de las organizaciones sociales levantaron las ollas comunes”, dijo.

Por su parte, el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, afirmó que en el caso de la comuna que lidera la “Alcaldía Ciudadana” contribuyó con un aporte que alcanzó a los 800 millones de pesos en alimentación y apoyo a ollas comunes de la zona.

“Funcionan gracias a la articulación de cientos de dirigentes y dirigentas sociales que desde sus barrios hicieron posible y dieron cara, en el peor momento de la pandemia, cientos de iniciativas de alimentación que permitieron que miles de personas pudiesen tener un plato de alimento en los peores momentos de la pandemia”, finalizó.