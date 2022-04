Camioneros siguen bloqueando Ruta 5 Sur: son cerca de 10 kilómetros de vehículos

Aún sigue el bloqueo por parte de camioneros, aproximadamente en el kilómetro 41 de la Ruta 5 Sur (Paine), en ambas direcciones.

De acuerdo con 24 Horas, son cerca de 10 kilómetros de camiones y, alrededor de 52 grúas, las cuales llegaron desde Santiago a unirse a la manifestación a raíz de los recientes ataques sufridos por conductores en la zona sur del país y otras demandas.

Este bloqueo se mantiene desde el lunes, donde se produjeron incidentes por la molestia de los conductores particulares.

Cristián Lemunao, transportista independiente que participa en el paro indicó que los cobros de las autopista “son vergonzosos”, agregó que “nos está saliendo más caro pagar el tag que la letra del camión”.

No obstante, la Confederación Nacional del Transporte de Carga (CNCT) no adhirió al paro y ya lo había informado a través de una declaración: “entendemos la rabia y el malestar que producen los atentados a nuestros conductores, los mismos que se han hecho casi normales y en eso somos taxativos: la pérdida de la vida de un conductor no puede ni debe dejarnos impávidos, y expresamos a nuestros conciudadanos, que seguiremos muy atentos, pues no podemos sumar mártires sin provocar reacción alguna”.