“Soy un matón”: desclasifican los WhatsApp escritos por Nicolás López y eliminados por el director

Luego de conocerse este martes el veredicto del Tribunal Oral en Lo Penal de Viña del Mar en el juicio por violación, abuso sexual y ultraje a las buenas costumbres públicas de Nicolás López, una de las aristas que llamó la atención de la opinión público fue el contenido de los mensajes de WhatsApp que el director de cine chileno borró y que la PDI logró recuperar desde sus dispositivos móviles.

Mensajes que fueron conocidos, en parte, durante los últimos alegatos del juicio oral y presentados por la fiscal regional Lorena Parra a inicios de esta semana, y que provocaron gran molestia entre los usuarios de redes sociales e impacto en los medios de comunicación.

Creo que tienes que hacer un mea culpa también. Leo el reportaje y te veo haciendo cada cosa que describen. La diferencia está en qué mujer está frente a ti. Lo heavy, es que a pesar de lo que describen hayan seguido hablándote y esperando que las llamaras a trabajar contigo. Me parece insólito. — Loreto Aravena

Los mensajes de Nicolás López

“Preséntame amigas jóvenes, llenas de esperanza, para destruirles sus sueños”, fue uno de los mensajes que la fiscal Parra presentó en los alegatos, y que este jueves fueron ampliados en un reportaje realizado por la Unidad de Investigación de la radio Bío Bío, que dejó constancia del tenor de las conversaciones que López mantuvo con sus amigos y otros protagonistas de la escena artística chilena durante el periodo en el que se configuraron los delitos por los cuales fue enjuiciado el director de cine.

“En total, fueron 320 mil los archivos extraídos de dos iPhone de López, los que terminaron transformados en más de 25 mil páginas de PDF”, expone la emisora, que enfatiza en la labor del subcomisario Felipe Vargas Bravo (236 años), el funcionario que logró rescatar los mensajes eliminados por López y que en el juicio los expuso por cerca de dos horas.

Uno de ellos, una conversación que mantuvo con Ariel Levy, del 4 de julio de 2018, en las que el cineasta le manifestó al actor chileno, protagonista en varias de sus producciones cinematográficas, sus intenciones de “redención”.

—NL: Y que sepas que te quiero mucho y después de esto se vendrá una redención brutal. No nos pueden juzgar por nuestro humor.

—NL: Y por nuestro estilo de vida.

—AL: Yo no tengo tu estilo de vida López, asume un poco tu responsabilidad.

—NL: Si sé que tú no tienes mi estilo de vida. Asumo toda mi responsabilidad en esta mierda Levy. Lo digo que te meten a ti por decir unos chistes en el roast. Por ese estilo de vida. Por reírnos de todas las cosas. Lo demás es un rollo mío que estoy solucionando, y te quiero, y voy a salir de esto, y de nuevo perdón por todo lo que te salpica, y cuando estés mejor, veámonos.

Los mensajes rescatados también incluyen una conversación con Loreto Aravena, actriz que este miércoles publicó en sus redes sociales una aclaración respecto del contenido y contexto en que se dio su diálogo con López.

“Creo que tienes que hacer un mea culpa también. Leo el reportaje y te veo haciendo cada cosa que describen. La diferencia está en qué mujer está frente a ti. Lo heavy, es que a pesar de lo que describen hayan seguido hablándote y esperando que las llamaras a trabajar contigo. Me parece insólito”, le señaló Aravena al director a finales de junio de 2018.

En el reportaje también se dio cuenta de un diálogo donde López denostó a la actriz Josefina Montané y a otras mujeres denunciantes.

“La de Montané que le dije que le iba a tocar una pechuga, es verdad, era un chiste. La otra niña que le toqué una pechuga es verdad. La asistente de vestuario que dice que la perseguí borracho, es verdad. Pero Jesús (Tutu) Vidaurre fue a mi casa a hueviar y a jugar a ser actriz, y ahora eso es un casting”, afirmó.

“Lucy (Cominetti) ella me habló, esta persona me contactó, no pasó nada con ella. Ella se dio cuenta que no somos amigos y que yo soy un matón (...) de la denuncia de Montané, salimos y la huevié que le iba a tocar un seno (...) Lucy era mi amiga. Andrea Velazco está loca. (Daniela) Ginestar era una pinche. Montané sí le dije lo de las tetas. A B.C le toque una teta en el Liguria”, escribió.

Otros diálogos propiciados por el cineasta con diferentes contactos incluyen conversaciones del tipo “créeme que sé lo psicópata que son. Me he hecho una carrera gracias a ellas. Más bien, construido un imperio” y “cada vez soy mejor partido. Soltero, sin hijos, director, perrito. Dueño de un imperio. Hago películas para mujeres. Me gusta travestirme y tener sexo con animales, pero solo con consentimiento de los animales”.