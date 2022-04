“Yo soy feminista”: revelan los testimonios de Paz Bascuñán, Ignacia Allamand y Loreto Aravena en juicio contra Nicolás López

Este viernes se entregaron nuevos antecedentes respecto de las declaraciones de testigos en el juicio por violación reiterada, abuso sexual y ultraje a las buenas costumbres públicas, en contra del director de cine Nicolás López, y en el que las actrices Paz Bascuñán, Ignacia Allamand y Loreto Aravena aportaron testimonios como parte de la defensa del cineasta.

Fue en un reportaje de latercera.com donde se expusieron las declaraciones de las tres actrices, las más criticadas por algunas compañeras de gremio y otras figuras mediáticas nacionales, quienes aportaron los antecedentes de un juicio que finalmente se saldó con el veredicto condenatorio para López por dos delitos de abuso sexual y dejó sin sanción los cargos por violación y ultraje a las buenas costumbres públicas.

Esto luego que el tribunal diera por acreditado los delitos cometidos en 2015, en contra de M.J.V., en su departamento; y otro perpetrado al año siguiente en contra de D.M., también su residencia de la comuna de Providencia.

Los testimonios que apuntaron el juicio contra Nicolás López

En los 26 días que duró el juicio oral, aparte de las tres actrices, también prestaron declaración otras 42 personas, todas ellas requeridas por la defensa del director de cine y el ente persecutor de los delitos de López.

En el caso de Aravena, el medio nacional recoge lo que fueron sus declaraciones del 28 de diciembre de 2018, en una citación a la Fiscalía Local de Las Condes.

En dicho encuentro, la actriz relató como conoció al director y la fecha en que comenzaron a entablar ua amistad más cercana.

“Yo estaba partiendo mi carrera y en general uno como actriz es bueno ir a los estrenos para ir a hacer lobby e ir conociendo gente del medio. No recuerdo particularmente quien me invitó al estreno”.

“(López) siempre me decía que yo era guapa, que era buena actriz y ese tipo de cosas. Siempre me tiraba tallas, como qué lata que andaba acompañada y ese tipo de tonteras”.

“El año 2012 me casé, invité a Paz (Bascuñán) y Miguel (Ascensio), pero ni invité a Nicolás, lo que da cuenta de que no éramos tan amigos aún. El año 2013 me llamaron para un casting en Sobras. No recuerdo quien me llamó, pero recuerdo que era la productora de Miguel y Nicolás. Era para una película FF.EE, dirigida por José Miguel Zúñiga y producida por Sobras. En el proceso de tomar la decisión de incorporarme a la película, tuve una discusión con mi ex marido porque me dice que no me iba a beneficiar la película, me iba a tachar como una actriz que eligen películas malas y que no aportaban”.

“Decidí hacer la película, le fue bien y al año siguiente, para hacer la segunda parte, volviendo a tener la misma discusión con mi exmarido”.

“En 2014 durante la filmación de FF.EE 2, yo estaba embarazada, tuve una doble de cuerpo. Nicolás era productor, pero siempre lo vi durante la filmación, estaba muy presente en el set (...) Comencé a conocer más a Nicolás. El tiene un humor negro, muy irreverente, con tallas muy subidas de tono, pero no más que eso”.

“Mi hija nace el 2015 y me divorcio en abril de 2016. Nos acercamos más, Nicolás me ayudó mucho en mi proceso de divorcio que fue súper triste. Se volvió un poco mi sicólogo. Él ha estado terapeado toda su vida y sabe mucho como del ser humano, de conocerse, de cómo lidiar con los errores y las fallas de uno como ser humano, de aceptarse. Él estuvo muy al lado de ese periodo muy triste de mi vida, y es una persona muy sensible”.

“Ya en el año 2016 puedo decir que éramos superamigos”.

“La conozco (Josefina Montané) desde que partió su carrera. Trabajé en Soltera Otra Vez 1, 2 y 3. Siempre me pareció una chica que estaba por ser más bonita que talentosa. Le costaba mucho la actuación, tenía muchas reuniones con Herval Abreu para ir mejorando. Ella va a mucho eventos, por lo que nos topamos mucho. La vi en los estrenos de Nicolás. Siempre me hablaba bien de Nicolás. Que quería trabajar con él. Siempre me dio la impresión de que se llevaba bien con Nicolás. Nunca me habló de él como que la había joteado o algo parecido. Tampoco Nicolás me habló algo de ella, salvo que la encontraba bonita”.

“Me sorprendieron sus declaraciones (Lucy Cominetti) en el reportaje (de la revista Sábado, de El Mercurio), porque ellos eran muy cercanos. Ella por lo general era muy coqueta con Nicolás”.

“La conocí en Soltera Otra Vez 3 (M.J.V.), ella se moría por trabajar con Nicolás. Me preguntó si era amiga. Me preguntaba en qué estaba él, porque quería trabajar con él. Recuerdo conversar con ella hablando de un estreno y decía que lo encontraba bueno en lo que hacía y me decía que le dijera que la llamara. Ella también estuvo en el cumpleaños del Nico. Recuerdo verla colgada del cuello de Nicolás, saludándolo. También me sorprendieron sus declaraciones del reportaje. Ella era bien coqueta con Nicolás. Nunca me habló mal de Nicolás o que haya tenido algún problema con él”.

El testimonio de Paz Bascuñán

En el caso de Bascuñán, su testimonio fue dado el 10 de septiembre de 2019, también en la Fiscalía Local de Las Condes.

“Apenas uno ve a Nicolás, uno sabe el tipo de persona que es. Una persona que habla fuerte, que habla mucho, que es directo, llano”.

“Coincidí con Lucy Cominetti en la producción de la película ‘Qué Pena Tu Vida’. Recuerdo de una escena que hicimos en mi casa, en mi auto, en la que Lucy tenía que llorar. Era una escena difícil, Nicolás fue súper amoroso y apoyador con ella, la felicitó, le dio las gracias, fue amable. Ella se veía contenta, se veía halagada, sabía la fascinación que causaba en Nicolás”.

“Ella se molestó porque en la versión mexicana de ‘Sin Filtro’, que Nicolás no dirigía, pusieron a la Ignacia Allamand en el papel que había hecho Lucy y ella se molestó con eso. Pero Nicolás le explicó que no era un tema que dependiera de él. Luego él la volvió a llamar para No Estoy Loca. Pero a ella no le gustó el rol. Lo encontró muy chico”.

“Quiero que quede claro que Lucy debe haber trabajado en total con Nicolás, alrededor de 20 días en 10 años, contando todas las películas en que participó. Y debe haber recibido desde la productora aproximadamente 3 millones en diez años. Me violenta la falsedad de un argumento como el de decir, ‘yo dependía económicamente de este señor y por eso tenía que aceptar lo que aceptaba’”.

“Jamás la vi incómoda. Yo soy atenta a mi entorno, a si alguien necesita algo, soy protectora, me hubiera dado cuenta si ella hubiese sufrido algún maltrato en el rodaje, si la hubiera visto pasándolo mal. Ella jamás me comentó que estuviera descontenta o incómoda”.

“Cuando salió el reportaje (revista Sábado, de El Mercurio) yo la llamé, yo estaba en shock, no podía creerlo. No podía creer como nunca nadie dijo nada. Quería conversar con ella, que me contara para saber si era verdad lo que habían publicado. Ella me puso un mensaje ‘si quieres conversar conmigo, tiene que ser frente a un abogado en la Fundación para la Confianza’. Ahí yo dije a esta niñita que no es tan niñita, porque incluso es mayor que Nicolás, le lavaron el cerebro”.

“En relación al estreno de ‘Sin Filtro’, recuerdo que fui al Lusitano, pero no fui al departamento de Nicolás. En general, en esas celebraciones, me quedo hasta cerca de las 2 AM y me voy para mi casa. No podría decir si estaba D.G, no recuerdo. Pero es probable, era de las chicas que siempre estaban alrededor de él”.

“La conocí en Soltera Otra Vez 3 (a M.J.V.). Ella, de la nada, estando en el camarín, me dice ‘tú eres amiga de Nicolás, es genial, qué tipo más divertido, su humor...’. Me habló de lo gracioso que era, que era un personaje. Me contó que hizo un casting para ‘No Estoy Loca’. Eso yo ya lo sabía. Me dijo con un tono desilusionado que al final no quedó (...) Me dijo que le diera saludos a Nicolás y que le dijera que se acordara de ella. Ella jamás me comentó de alguna mala experiencia con Nicolás. Al contrario, es muy difícil para mí asimilar este doble discurso. Lo que me han dicho a mí en directo, sin yo siquiera preguntar, y luego lo que yo leí. Por eso para mí ha sido muy violento todo”.

“Yo soy feminista, del tiempo en que ser feminista era mal mirado. Y jamás pasaría por alto una ofensa o un maltrato hacia una mujer”.

La declaración de Ignacia Allamand

Finalmente, la actriz Ignacia Allamand declaró en la Fiscalía el 18 de julio de 2019, donde contó de su relación con el director luego de participar en nueve de las “11 películas que ha hecho Nicolás. Siempre en una relación súper profesional, que luego se fue desarrollando a una relación de amistad”.

En su testimonio la actriz contó detalles de la fiesta post estreno de la película “Sin Filtro”, en 2016, y que se celebró en el edificio donde vivía el cineasta y el actor Ariel Levy.

Ella estuvo en el departamento de Levy, donde reconoció no haber visto a la denunciante D.G., tampoco en la residencia de López. Sin embargo, aclaró que en la tercera ocasión en que dejó el departamento del director se percató de la presencia de D.G. bajando la escalera.

“Se escabulle al departamento de Ariel (...) la actitud de ella era de venir haciendo la travesura”, recordó la actriz, quien ratificó sus dichos luego que el propio Levy le contara que se acostó con la denunciante. Así como también negó tajantemente haber sido testigo del abuso de López a D.G.

“Desmiento que haya entrado a la habitación (de López), que Nicolás me haya hablado, que ella haya estado incómoda y que yo me haya retirado (...) yo no vi lo que ella dice que vi ni tampoco tuve los diálogos que ella dice que tuve”.

“Nicolás no consume drogas, lo conozco hace diez años, ni siquiera marihuana (...) esto lo menciono en referencia a que en el reportaje B.W. menciona que Nicolás le ofreció cocaína”.