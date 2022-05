Irací Hassler y aporte de $10 mil millones para reparar colegios: “No son suficientes para el déficit que existe”

La alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, indicó que a su juicio los 10 mil millones de pesos anunciados por el Gobierno de Gabriel Boric para reparar la infraestructura de los establecimientos educacionales públicos resultan insuficientes para cubrir la crisis estructural de los colegios nacionales.

En entrevista con la cadena noticiosa CNN Chile, la edil afirmó que “no existe duda que los $10 mil millones no son suficientes para el déficit que existe en materia de infraestructura en el país”.

Sabemos que no podremos de un minuto a otro tener todas las mejoras de infraestructura necesarias, pero debemos avanzar decididamente en ello. — Irací Hassler

“Aun así, creo que es importante que esos recursos existan y los valoro en ese sentido”, aclaró la autoridad comunal.

La advertencia de Irací Hassler

Hassler insistió que tamaña inversión anunciada por la actual administración del Estado “debe ser también parte de una estrategia más amplia que nos permita saldar deudas con los establecimientos educacionales”.

La alcaldesa estuvo presente este miércoles en el acto donde se detalló el plan de reforzamiento de Carabineros y que entre las comunas que beneficiará está Santiago.

Respecto de ello indicó que “quiero valorar ese reforzamiento. Sin embargo, sabemos que tiene que ser parte de una estrategia más amplia y por eso me parece fundamental avanzar en aspectos como el control del crimen organizado directamente, la intervención en distintos sectores y que podamos también generar un control de armas porque hay una situación compleja en ese sentido”.

“Es una buena señal, pero no es suficiente y por ello se requiere un plan mucho más amplio, no solo de incorporación de Carabineros a la dotación, sino que también de combate al crimen organizado, del mejoramiento de las inteligencias y del control de armas registradas y no registradas”, finalizó.