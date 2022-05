“Le pegaron por si acaso”: Julio César Rodríguez recordó violenta encerrona a Luka Tudor

La violenta encerrona de la que fue víctima una pareja este miércoles, que se saldó con la muerte por atropello de uno de los cuatro delincuentes en la Autopista Central, fue uno de los temas con los que abrió el matinal “Contigo en la mañana”, donde sus conductores Julio César Rodríguez y Monserrat Álvarez entrevistaron a Genoveva, la mujer que junto a su pareja acabaron con la vida del antisocial.

Fue en ese contexto, donde tanto Rodríguez como Álvarez daban cuenta del aumento en este tipo de delitos, y la necesidad de variadas medidas para controlar las encerronas a vehículos, que el periodista trajo a colación el violento asalto del que fue víctima Luka Tudor.

La violenta encerrona contra Luka Tudor

El exfutbolista, a inicios de diciembre del año pasado, fue víctima de una encerrona en el sector de Los Militares con Rosario Norte, donde un par de sujetos armados con pistolas lo abordaron en la madrugada para robarle su Audi A6, vehículo que posteriormente fue encontrado por efectivos de Carabineros en la comuna de Conchalí, chocado en la esquina de las calles Julio Parra Santos con Arturo Pérez Canto.

“Mira, a Luka Tudor, el exfutbolista, lo entrevisté. Bueno, no ha salido todavía, pero va a salir en ‘Pero con respeto’. Lo entrevisté y me dice que le hicieron una encerrona en Los Militares, acá en Las Condes”, relató el conductor del matinal, quien expuso además que pese a que Tudor no opuso resistencia al asalto, igual terminó siendo agredido por los delincuentes.

“Me dice que es tanto lo que ve encerronas que pasan, que con sus amigos estaban entrenados contra las encerronas”, prosiguió.

“Que cuando bajaron los ladrones, él ya estaba abajo. Estaba abajo del auto, porque dice que lo primero que él piensa es en su hijo. Entonces, vio a los ladrones bajar y dijo ‘mi hijo, mi hijo’ ¡Pum! Abajo del auto. Así y todo, igual le pegaron un cachazo en la cabeza por si acaso, porque lo vieron grande, dice”, complementó Rodríguez, que también lamentó que este tipo de delitos no sólo sean cometidos en las grandes autopistas sino que en cualquier calle del país.

“Cuento lo de Luka Tudor porque ni siquiera fue en un trébol (de la autopista), fue en la calle Los Militares, semáforo y pum, pum”, cerró.