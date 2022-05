“Me dijo que no y yo le creí”: revelan nuevas declaraciones de Ignacia Allamand en juicio de Nicolás López

Este miércoles se entregaron nuevos detalles de los testimonios de algunas de las actrices que aportaron a la defensa de Nicolás López en el juicio donde el director de cine nacional fue condenado por dos delitos de abuso sexual.

En este caso, los de Ignacia Allamand y la justificación que dio la actriz en la fiscalía para pedirle a López “borrar todo” rastro de las conversaciones que el cineasta mantuvo con amigos y cercanos en WhatsApp respecto de las víctimas que lo denunciaron en tribunales por violación reiterada, abuso sexual y ultraje público a las buenas costumbres.

La defensa de Allamand a Nicolás López

“Borra todos los chats, todos. Los de ahora digo, de tus amigos no los de ellas”, fue el mensaje que se conoció en la prensa en medio del juicio contra el cineasta y que biobiochile.cl puso en contexto con algunos de los fragmentos del extenso testimonio aportado por Allamand en la defensa de López.

“Yo le digo que no borre los chats con ellas, que me parecía que podía ser algo grave, pero estaba resguardando mi privacidad”, expuso la actriz, quien justificó su actuar en las frecuentes respuestas que el cineasta le daba y donde le aseguraba no haber cometido ningún tipo de delito de connotación sexual en contra de las actrices que lo denunciaron en los tribunales.

“Cuando empezaron los rumores yo hablé con Nicolás, si es que él alguna vez había hecho algo de lo que se pudiera arrepentir, algo grave. Me dijo que no y yo le creí. Es una conversación que volvimos a tener muchas veces, no es que yo le creí siempre”, informó.

Cabe recordar que López finalmente fue condenado por el juez del Tribunal Oral en Lo Penal de Viña de Mar por dos cargos de abuso sexual y fue absuelto por los de violación y ultraje a las buenas costumbres luego que el tribunal no pudiera acreditar como un hecho de la causa el haber cometido tales delitos.

El próximo lunes 16 de mayo, en tanto, está prevista la lectura de la sentencia condenatoria al cineasta, por quien la fiscalía solicita una pena de cinco años y un día de presidio efectivo.