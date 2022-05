Presidente Boric tras muerte de Francisca Sandoval: “No permitiremos impunidad”

“Víctima inocente de delincuentes. No permitiremos impunidad”, con esas palabras el Presidente Gabriel Boric lamentó la muerte de la periodista Francisca Sandoval y condenó los hechos de violencia que terminaron con su vida, tras 12 días de agonía en la exPosta Central.

El Mandatario expresó a través de su cuenta de Twitter que el compromiso de su gobierno será “la seguridad y la justicia” y prometió que “no descansarán en ese afán”, lamentando que “la violencia perjudica la democracia y daña familias irreparablemente”.

“La violencia perjudica la democracia y daña familias irreparablemente. Nuestro compromiso es con la seguridad y la justicia, y no descansaremos en ese afán. Mi sentido pésame y abrazo a la familia de Francisca Sandoval, víctima inocente de delincuentes. No permitiremos impunidad”, escribió el Presidente.

La joven periodista del Canal 3 de La Victoria, falleció esta mañana por una falla multiorgánica, según explicaron desde el centro asistencial donde fue hospitalizada de urgencia el 1 de mayo, tras recibir un impacto de bala en su cabeza.

Sandoval estuvo internada con riesgo vital en el recinto de Santiago centro, lugar hasta donde llegó el Presidente Boric a visitarla y conversar con su familia.

Visita de Gabriel Boric a Francisca Sandoval

Según trascendió desde La Moneda “el Presidente fue de manera privada a la ex Posta Central. Se reunió por cerca de 45 minutos con los familiares de Francisca” y estuvo solo con ellos. Además, descartaron que haya existido una funa hacia su persona y que los desmanes que se vieron a su salida no intervinieron en la conversación que tuvo con los padres de la joven.

“A la salida había no más de 10 personas que se manifestaban, pero no hubo funa, nadie interfirió en la conversación que sostuvo el Presidente con los familiares de Francisca al interior del recinto asistencial. No pasó nada grave”.