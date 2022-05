“Negligencia médica garrafal”: denuncian a Hospital El Carmen por dar muerta a recién nacida que estaba viva

Una estremecedora denuncia en contra del Hospital El Carmen de Maipú informó anoche Chilevisión, que dio cuenta del caso de una bebé recién nacida que el año pasado fue dada por muerta pese a que estaba viva.

El reportaje mostró la denuncia que realizó la familia de la menor, Florencia, y del funcionario y tens del recinto médico que hizo el hallazgo, que en el rotulado y congelamiento del cuerpo de la menor se percató que la guagua presentaba signos vitales momentos antes de declararse finalmente como fallecida.

“La dejo en la sala de autopsias y cuando voy a hacer el procedimiento de rotular esta guagua, vemos que levanta la pierna, se le hunden las costillas y mueve la cabeza”, relató el profesional de la salud en el noticiario de CHV, donde aseguró haber quedado impactado tras el hallazgo.

“Quedé en shock con mi compañero y le dije ‘¿viste lo que yo vi? Esto es una negligencia médica garrafal’. Tomo al bebé en mis brazos, corriendo porque trataba de salvarle la vida. En ese transcurso, ese bebé se me queja en mis brazos. Decido entrar a neonatología y ver si tenía signos vitales”, prosiguió el tens, quien delató que al momento de avisar al Saip (Salas de Atención Integral de Parto) del caso, recibió una indignante respuesta.

“Llamé al servicio Saip inmediatamente. Digo ‘aló, habla René de Anatomía Patológica y acabo de bajar un bebé hace como dos horas y resulta que no está muerto (...) está vivo’, y ellos me dicen: ‘Ah, yo no atendí el parto’. Y me cortan el teléfono”, explicó.

“Claramente acá hubo una negligencia médica garrafal. Se dio por muerto a alguien que no estaba. Una vez que le sacaron el bebé a la madre, no fue evaluado que tenía signos vitales. Claramente ahí alguien no hizo su trabajo”, denunció.

La frustración de los padres de la bebé ante negligencia médica

Los familiares de la bebé, por su parte, acusaron lo que a su juicio fue “un error grave” de la institución médica.

“Está claro que el hospital cometió un error grave, gravísimo. La vimos nacer y los doctores nos dicen que estaba fallecida. Florencia se movía mientras la pesaban, la movían. Fue bien cruel verlo, porque no hacían nada. Solamente la pesaron, la midieron y después nos dijeron que ya había fallecido y se la llevaron”, explicó Francisco Sánchez, el padre de la bebé dada por muerta, quien acusó que entre el parto y la constatación del deceso de la menor solamente pasaron 15 minutos, pese a que estuvo varias horas viva desde el aviso que dio el funcionario René Manríquez.

“No nos dijeron nada. Mi hija estuvo más de 12 horas viva sola. ¿Cómo? Yo no lo puedo entender. Estamos seguros que mi hija luchó, o por lo menos no estuvo que haber estado sola. Lo que hicieron no tiene nombre. Yo me morí ese día. Y lo que espero es que se haga justicia y esos profesionales no sigan trabajando”, afirmó el padre de la menor, quien anunció acciones legales en contra del hospital y los médicos “que sean responsables” de la negligencia médica.

“(Fue) un fenómeno poco frecuente y de muy mala suerte, digámoslo así”, señaló por su parte Luis Aníbal Alcazar, neonatólogo y auditor del hospital, quien aclaro que por el caso se abrió una investigación para determinar la responsabilidad del recinto médico.

“Para mí es muy triste tener que conversar esta situación porque compete al ámbito al que yo trabajo, sin embargo me gustaría englobar algunos conceptos. Se trata de un embarazo de 22 semanas, se manejó como un aborto espontáneo desde que ingresó hasta que se resolvió, pesando 460 gramos, un prematuro extremo”, finalizó.