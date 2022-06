“Poca cuenta, mucho cuento”: Johannes Kaiser reclamó falta de información en Cuenta Pública de Gabriel Boric

El diputado del Partido Republicano, Johannes Kaiser, criticó el discurso dado esta jornada por parte del Presidente Gabriel Boric, a quien acusó de no entregar datos relevantes en su primera Cuenta Pública.

Fue mediante sus redes sociales que el parlamentario derechista se desahogó en contra del mandatario y su Gobierno, a quienes cuestionó el no hacer “la pega” por dejar fuera del discurso de Boric información respecto a temas de seguridad, economía y orden público, entre otros.

Las quejas de Kaiser por discurso de Gabriel Boric

Del mismo modo, se quejó por el atraso en el inicio de la ceremonia, programada para las 10:30 horas, pero que finalmente comenzó cerca de 30 minutos más tarde.

“Aquí con la gran doctora Cordero, pelando por la impuntualidad del Presidente. Y esta vez no le podrán echar la culpa al Rey de España”, publicó en Twitter minutos antes de iniciar la lectura de la Cuenta Pública el diputado, quien detalló en un video de poco más de un minuto los temas que, a su juicio, no informó el Presidente.

“Una cuenta pública más, en la cual nos cuenta puros cuentos porque no nos están contando, no nos están dando cuenta del cuál es la situación efectiva del país”, reclamó Kaiser, quien posteriormente se preguntó porqué el actual Gobierno no aportó mayores datos a temas de contingencia nacional.

Johannes Kaiser. Fuente: Twitter.

“¿Cuánto es la inflación? ¿Cuánta es la inflación proyectada hasta fin de año? ¿Cómo va el desempleo? ¿Cuánta gente está buscando efectivamente trabajo ¿Cuántos han dejado de buscar trabajo? ¿Cuánta gente está entrando ilegalmente al país? ¿Cuánta gente ha sido expulsada del país? ¿Qué pasa con la situación de Carabineros? ¿Cuántos Carabineros tenemos? ¿Cuántos Carabineros nos faltan? ¿Qué pasa con el Poder Judicial? ¿Cómo está evolucionando el problema de la delincuencia? Todo eso, damas y caballeros, y tanto más, de lo cual debiese darse cuenta, no nos lo cuentan. ¿Y por qué no nos lo cuentan? Porque no hacen a pega. Porque no tienen cifras decentes que presentar. Nuevamente ¿Cuántas viviendas se están construyendo? ¿Cuántos hospitales? ¿Cuánta gente va a morir en listas de espera este año?”, inquirió Kaiser.

“Cuente otro cuento, señor Presidente. A nosotros, por favor, denos cuenta de como está la situación de nuestro país”, insistió el congresista, quien luego volvió a arremeter en contra de Boric con dos nuevas publicaciones en Twitter en las que incluso defendió el porte de armas de fuego.

Johannes Kaiser y sus críticas a la primera Cuenta Pública de Gabriel Boric. Fuente: Twitter.

“Boric no quiere que el pueblo honesto tenga armas, pero no tiene ningún problema con andar con tremenda escolta armada. Así es fácil pontificar. ¿La realidad? Carabineros está sobrepasado y el desarme solo dejará indefensa a la gente honesta, cosa que celebrarán los criminales”, cerró.