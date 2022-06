Encuesta CEP: Entendiendo el “empate técnico” entre el Apruebo y el Rechazo para el Plebiscito de la nueva Constitución y el factor de los indecisos

Cuando faltan poco menos de tres meses para el Plebiscito de Salida de la propuesta de Nueva Constitución elaborada por la Convención, un nuevo elemento aumenta la incertidumbre sobre el resultado de la votación del domingo 4 de septiembre.

Es que la 86a encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP), correspondiente a abril y mayo y dada a conocer este jueves 9 de junio, dio cuenta de un “empate técnico” entre el Apruebo y el Rechazo.

Sí, pues la muestra hecha cara a cara a 1.355 personas entre el miércoles 13 de abril y el domingo 29 de mayo con un cuestionario estructurado mostró un 27% para el Rechazo y un 25% para el Apruebo. Distancia enmarcada en el 2,9% de error muestral de la encuesta.

Pero según el estudio, muchos de los 15.173.857 votantes habilitados por el Servicio Electoral para sufragar de nuevo de forma obligatoria no han decidido su preferencia: son el 37%. Y un 11% cayó en la línea No sabe/No contesta. Esa suma de un 48% da un amplio campo para la especulación y la incertidumbre.

“Estadísticamente, no hay diferencia entre ambas posiciones. Y a medida que aumenta el nivel de educación o disminuye el nivel socieconómico, aumenta la probabilidad de no estar decidido” , dijo Carmen Le Foulon, coordinadora del Área de Opinión Pública del CEP y quien informó sobre la encuesta.

Respecto de quienes no han decidido su voto, la representante del CEP indicó que la razón es que “hay mucho que falta informar, por lo tanto la campaña va a tener un rol clave. El mensaje es que hay una gran incertidumbre todavía y que es probable que el resultado sea estrecho”.

[ Encuesta CEP: Apruebo y Rechazo se encuentran en “empate técnico” y el 37% aún no decide su voto ]

INFORMACIONES SOBRE LA PROPUESTA DE NUEVA CONSTITUCIÓN

Cabe recordar que el Consejo Nacional de Televisión ya anunció que la franja electoral será entre el viernes 5 de agosto y el jueves 1 de septiembre, ambos días inclusive, con dos bloques de quince minutos cada uno para cada opción.

Y el Gobierno del Presidente Gabriel Boric lanzó el sábado 28 de mayo una campaña informativa llamada “Hagamos Historia”, que contempla tres etapas: explicación del proceso constituyente, debate de los contenidos desde el lunes 4 de julio con el texto ya terminado, y al final la entrega de información sobre los locales de votación.

El analista político Tomás Duval, de la Universidad Autónoma, señaló en CNN Chile que “ los indecisos pueden tomar decisiones por otras razones, que a veces no están inmersas dentro del proceso propiamente constitucional. En la encuesta hay una pregunta decidora sobre qué es lo mejor si gana el Rechazo, y el 42% respondió que hay que elaborar una nueva propuesta de Constitución. Eso es bien complejo”.

Otro resultado de importancia del CEP indicó que el 49% desaprueba la conducción del Gobierno por parte del Presidente Gabriel Boric, un 32% la aprueba, un 14% no aprueba ni desaprueba, y un 5% no sabe o no contesta.

La figura política mejor evaluada es la alcaldesa de Providencia Evelyn Matthei (37%), seguida por el ministro de Hacienda Mario Marcel (34%) y el Primer Mandatario (32%).

Y los peor evaluados son el senador de Evópoli Luciano Cruz-Coke (-58), el excandidato presidencial José Antonio Kast (-48) y el expresidente Sebastián Piñera (-46%).

[ Dueño de la ex Fuente Alemana votará Rechazo en el plebiscito ]

LA “CAMBIANTE” OPINIÓN PÚBLICA

José Miguel Cabezas, Doctor en Política y Gobierno, y profesor asistente del Centro de Investigación en Sociedad y Salud, CISS, de la Universidad Mayor, analizó para Publimetro otros aspectos de la encuesta CEP.

-¿Cómo se entiende el alza en el premio al esfuerzo en vez de la igualad cuando hace medio año fue elegido un Gobierno que enfatiza lo segundo?

- Esas son dos consultas en una, pero no podemos comparar las respuestas con el programa del actual Gobierno. Hay que entender que la opinión pública es moldeable y cambia de un día para otro. Lo bueno de la encuesta CEP es que levanta datos en un periodo largo, lo que la diferencia de las encuestas semanales.

- ¿Qué explica el aumento del valor dado al orden y la seguridad y el estancamiento de las libertades?

- Tiene que ver con los altos niveles de victimización y el aumento de la violencia de los delitos. Los indecisos de antes ahora quieren sentirse protegidos. Y eso se condice con el aumento de la valoración de las dos policías.

- ¿Por qué un 61% está ahora por prohibir toda inmigración?

- Me sorprendió ese porcentaje, pero llevamos mucho tiempo bombardeados por información que mostraba desbordes de ingresos ilegales en el norte, algo sin control. Y por otro lado, debido a la pandemia de coronavirus, antes estuvimos muy encerrados. Presumo que con el tiempo y más normalización en las fronteras, ese 61% debería bajar.