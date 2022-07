“No me da la guata para compartir con ciertos personajes”: Víctor Chanfreau no irá al cierre de la CC

Finalmente, el exdirigente de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (Aces), Víctor Chanfreau, no asistirá a la ceremonia de cierre de la Convención Constitucional.

El anuncio lo realizó en la tarde de este sábado el joven estudiante en el podcast “En la pioli”, donde además reafirmó su decisión de votar Apruebo en el plebiscito de salida del próximo 4 de septiembre.

Chanfreau había sido invitado a la ceremonia de la asamblea constituyente por la convencional de la Lista del Pueblo, Alejandra Pérez.

La negativa de Chanfreau a asistir al cierre de la Convención

“Yo no voy a asistir el día lunes a la ceremonia (...) no me da la guata para compartir con ciertos personajes”, indicó Chanfreau, haciendo directa alusión a Sergio Micco, director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, quien, a su juicio, es un aval de las violaciones a los Derechos Humanos que fueron cometidas durante el mandato del exPresidente Sebastián Piñera.

Respecto de su intención de voto en el plebiscito, el exdirigente secundario confirmó que votará Apruebo “principalmente por el avance de los derechos sociales que existen en el borrador de la nueva Constitución. Son avances importantes en pos de la lucha que han llevado los pueblos desde hace ya muchos años”.

“Esto no parte el 18 de octubre, mucho menos parte el 15 de noviembre, como algunos se lo quieren arrogar, sino que parte hace muchísimos años con luchas históricas que se van dando y van cambiando de generaciones y de posiciones de lucha. Y así se va dando, y al final, vemos que en los derechos sociales efectivamente hay avances”, finalizó.