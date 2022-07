“Se equivocó”: Camilo Escalona asegura que carta de Ricardo Lagos afectará “a la campaña del Apruebo”

Los coletazos respecto a la carta que publicó este martes el exPresidente Ricardo Lagos, en la que argumentó su postura frente al texto redactado finalmente por los convencionales para la nueva Constitución y su eventual aprobación en el plebiscito de salida del próximo 4 de septiembre, no sólo causaron molestia entre miles de usuarios de redes sociales, sino que entre varios militantes de los partidos de la centroizquierda.

Uno de ellos, Camilo Escalona, quien esta mañana aseguró que “la carta” redactada por Lagos poco aporta a la campaña del Apruebo a la nueva Carta Magna.

Los cuestionamientos de Escalona a Ricardo Lagos

“Afectan a la campaña del Apruebo, naturalmente. Sería absurdo desconocerlo (...) las palabras de Lagos causan un daño al Apruebo, no lo desconozco”, enfatizó el secretario general del Partido Socialista, el domicilio político del exmandatario, en entrevista con radio ADN.

En palabras de Escalona, los dichos de Lagos fueron un duro golpe para quienes buscan realizar cambios de fondo en el país, y obedecen a un error del primer Presidente del bloque izquierdista elegido popularmente luego de la dictadura militar.

LEE MÁS: Neme defiende con todo a Lagos: “Vayan a apuntarle con el dedo por TV a Pinochet en plena dictadura, veamos si tienen los mismos cojones”

LEE MÁS: Aumenta tensión tras cuestionamientos de Ricardo Lagos a trabajo de la Convención

“Creo que se equivocó. Porque no queda ninguna base sobre la cual el país pueda llevar adelante en el futuro las reformas que son indispensables de realizar en Chile”, afirmó Escalona, quien de todos modos, ratificó que la noche de este martes la mesa directiva de la colectividad se decantó “unánimemente por mantener la orientación de participar en la campaña por el Apruebo”.

Las aprehensiones de Escalona vienen de la mano con su convicción que, de ganar la opción Rechazo en el plebiscito, las posibilidades de realizar cambios de fondo en el país encontrarán una profunda resistencia de parte del bloque derechista.

“La derecha no va a cambiar nada que sea significativo. El rechazo conduce a la afirmación de la hegemonía de la ultraderecha en la oposición, y ellos no permitirán ninguna reforma. Si no tenemos una nueva Constitución que sea capaz de establecer un piso institucional para llevar adelante las tareas sociales que Chile necesita, la derecha no va a cambiar nada que sea significativo”, apuntó el exparlamentario.

LEE MÁS: “Votaré rechazo”: La decisión de Soledad Alvear tras carta de Ricardo Lagos

“La hegemonía del rechazo es de la ultraderecha, que usará el resultado político del Rechazo para impedir cualquier tipo de reforma. Si gana el Rechazo significa que la derecha tendrá un triunfo político importante, por eso consideramos importante que en vez de sumarse al Rechazo, hay que trabajar por el Apruebo y generar una mayoría democrática para que gane el Apruebo y no rendirse a la derecha”, cerró.