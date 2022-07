Díscolos por el Rechazo descartan dejar la DC e insisten en promover campaña contra la Constitución

Luego de conocerse anoche la resolución de la Junta Nacional de la Democracia Cristiana, de alinear a los militantes del partido de centro izquierda con la opción Apruebo en el próximo plebiscito de salida de la nueva Constitución, tres voces al interior de la falange salieron este jueves a desechar dicha postura y enfatizar que ellos irán por el Rechazo al texto redactado por la Convención Constitucional.

Se trata de la senadora Ximena Rincón, el convencional Fuad Chahin y el también senador Matías Walker, quienes cuestionaron la decisión de la directiva de su partido y profundizaron en los motivos que dieron esta semana, tras la entrega del borrador final al Presidente Gabriel Boric, para votar en contra de la nueva Carta Magna.

La tensión de la Democracia Cristiana

A juicio de la terna de díscolos demócratas cristianos, el contenido del texto que se votará este 4 de septiembre no satisface la necesidad del país ni convoca al llamado que el pasado 18-O realizó la ciudadanía chilena para realizar cambios en Chile.

Nos atrevemos a estar en contra, nos atrevemos a estar en contra de lo que ha decidido el partido y lo hacemos dentro del espacio de nuestra convicción. — Ximena Rincón

Junto con ello, tanto Rincón como Walker y Chahin, descartaron renunciar a la colectividad, y en el caso de la hermana de la periodista de CNN, Mónica Rincón, aseguró que este quiebre responde a que hace bastante tiempo “el partido está tensionado. Está tensionado hace mucho tiempo. Hace mucho rato está tensionado”.

Si no he cedido ante la amenaza, y ante la acción de delincuentes por defender una posición, menos me voy a quedar callado por una amenaza de que me pasen a un Tribunal Supremo o por una amenaza de expulsión por parte de una directiva de partido. — Fuad Chahin

“Yo lo dije ayer (miércoles) en mi discurso en la Junta Nacional, yo no voy a renunciar a la Democracia Cristiana, no lo hice en momentos tremendamente dolorosos donde no se respetó la democracia, no lo voy a hacer ahora. Entré a la Democracia Cristiana a los 14 años, me he mantenido en mi partido a pesar de que no he compartido muchas veces las decisiones que se tomen. La última es conocida por todos (promover la candidatura presidencial de Yasna Provoste por sobre la de ella), esta misma Junta la tomó, por cierto, por lo tanto, yo voy a actuar de acuerdo a mis convicciones y, obviamente, voy a trabajar con todos aquellos que creemos que el texto que se nos propone no es bueno para el país”, aseguró la parlamentaria.

Vamos, en conciencia, a votar por el Rechazo, y vamos a compartir con los ciudadanos que nos eligieron en nuestras regiones, las razones para hacerlo. — Matías Walker

“Quiero ser clara en esto, para todas y todos los chilenos, lo que votamos el 4 de septiembre es el texto de la constituyente del 2022, no la Constitución de (Augusto) Pinochet o la de (Ricardo) Lagos. ¡No! No votamos eso, si es bueno o es malo, si les sirve o no le sirve al país y ¿qué es lo que pasa después si se impone la opción Rechazo? Tenemos que construir esa nueva Constitución que les sirva a los chilenos”, agregó Rincón, quien no descartó la posibilidad de promover su postura por el Rechazo a través de una franja de partido político.

“Vamos a explicar nuestra posición en todos los espacios que sea posible. Sobre si vamos a hacer campaña en una franja de un partido político, yo le digo que no, pero no son los únicos espacios que existen para hacer campaña. Están las organizaciones de la sociedad civil, que también están reconocidas para poder hacer campaña, se pueden inscribir en el Servel, y si hay espacio ahí, lo vamos a hacer ahí. Si no, están todas las redes sociales, están todos los conversatorios, están todas las entrevistas”, prosiguió la senadora, quien con firmeza aseguró estar convencida en su postura contraria a la aprobación de la nueva Constitución.

“Nos atrevemos a estar en contra, nos atrevemos a estar en contra de lo que ha decidido el partido y lo hacemos dentro del espacio de nuestra convicción, dentro de, como ha dicho el senador Walker, la libertad de conciencia, pero obviamente como personajes políticos, como personas políticas, tenemos que explicar nuestra convicción. No podemos callarnos”, enfatizó.

Sus dichos fueron compartidos tanto por Walker (“vamos, en conciencia, a votar por el Rechazo, y vamos a compartir con los ciudadanos que nos eligieron en nuestras regiones, las razones para hacerlo”) como por Chahin. Y en el caso del último, asegurando que ningún tipo de amenaza lo hará cambiar su postura.