Inspector Vallejo analizó reacción de Julio César Rodríguez en la encerrona: “Lo que mejor retrata a mi apreciado J.C...”

Durante esta jornada, José Miguel Vallejo vuelve a la palestra luego de analizar la doble encerrona de la cual fue víctima el animador de TV, Julio César Rodriguez.

El exPDI apuntó a las declaraciones hechas por el periodista durante esta mañana, donde aclaró cómo reaccionó ante la violencia vivida durante la madrugada.

El animador contó que lo más difícil de la encerrona fue su huída, ya que “ellos me cruzan, frenan, y yo que no estaba frenado completo, me frené súper fuerte y ellos pasan un poquito largo, pero se alcanzan a bajar los tipos con la pistola”, relató.

“Ahí es donde tengo el recuerdo más grande de la noche: el tipo bajándose del auto y yo dije en un segundo: ‘¿Paso por arriba del tipo con la puerta y todo o no?’... porque estaba frente a mí. Y como que gracias a Dios dije: ‘me voy a arruinar la vida’... y lo esquivé al tipo y me fui”, contó.

A raíz de esta situación, el inspector reaccionó en sus redes sociales destacando que: “Lo que mejor retrata a mi apreciado J.C. Rodríguez, a mi juicio, fue la decisión de no atropellar a quien, sin duda alguna, le hubiese disparado”, aseguró.

Posteriormente, el exJefe de la Brigada Antinarcóticos Metropolitana explicó que de haberse dado la situación “estaría detenido y algunos lo hubiesen tildado de asesino y a los asaltantes como ‘víctimas sociales’. La vida enseña”, sentenció en su cuenta de Twitter.