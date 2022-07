Ricardo Lagos sigue con sus definiciones: “Lo que concluyo es que no importa que gane el Apruebo o el Rechazo”

La carta de Ricardo Lagos dejó convulsionado el mundo político, al criticar el borrador de la Nueva Constitución y sin hacer pública su opción respecto al Rechazo o al Apruebo. Hoy, entregó nuevas luces, pero sólo eso.

En entrevista con La Tercera, el exPresidente precisó que “me puse a estudiar detenidamente razones para el Apruebo y razones para el Rechazo y lo que concluyo es que no importa que gane el Apruebo o el Rechazo en esta vuelta porque lo que está claro es que vamos a continuar con el debate constitucional a partir del 5 de septiembre”.

“Como quiera que yo responda, lo único que va a servir es para ahondar que unos u otros tienen razón. El país me conoce, no escabullo los bultos, los enfrento. Pero no lo voy a decir porque quiero que el ciudadano se exprese libremente y porque quiero también que volvamos a poder estar unidos en torno a una única carta que nos interprete a todos”, afirma.

LEE MÁS: Ricardo Lagos le baja el dedo a nueva Constitución: “Chile merece una que genere consenso”

Ricardo Lagos Foto: Agencia Uno. Imagen Por:

La carta de Lagos

Mediante una carta que publicó en Twitter, Lagos precisó que “ninguno de los dos textos que puedan resultar del plebiscito está en condiciones” de alcanzar un consenso.

“El desafío político es continuar con el debate constitucional hasta alcanzar una Constitución que interprete a la mayoría de chilenos y chilenas”.

Además, señaló que el proceso constituyente no terminará el 5 de septiembre, “porque las dos alternativas en juego están lejos de convocar a la gran mayoría ciudadana”.

Lo que recomendó el exmandatario es que el país continúe con el debate constitucional “hasta alcanzar un texto capaz de concitar un alto grado de aceptación ciudadana”.

LEE MÁS: Neme defiende con todo a Lagos: “Vayan a apuntarle con el dedo por TV a Pinochet en plena dictadura, veamos si tienen los mismos cojones”