“Pinochet era mucho más democrático que ustedes”: Óscar Andrade responde a tuiteos de Claudio Narea y causa revuelo en Sin Filtros

El cantante nacional Óscar Andrade participó del último capítulo de Sin Filtros, el programa de Canal Vive conducido por Gonzalo Feito y en donde semanas atrás causó revuelo al afirmar que va por el Rechazo a la nueva Constitución en el plebiscito de salida del próximo 4 de septiembre.

“En primer lugar soy partidario de la civilización y con todo el respeto que me merece el indigenismo ni las plantas son tan hue... para querer volver a las raíces, el pueblo chileno salió de la superficie y ya vamos hacia la luz y ahí nos están deteniendo”, partió diciendo en dicha oportunidad.

“Entonces yo estoy por el Rechazo, porque prefiero el progreso”, afirmó Andrade a través de un contacto con el espacio.

La nueva participación del cantante

Andrade fue parte nuevamente del programa, en donde en esta ocasión respondió a un tuiteo de Claudio Narea, quien había comentado la participación anterior del músico en el espacio.

“Lo último sobre Andrade: nunca lo vi en ningún escenario del 83 en adelante. No era un artista comprometido con la lucha contra la dictadura. No lo vendan como de izquierda porque no lo era. Celébrenlo como uno del Rechazo nomás, a secas”, señaló en Twitter el exintegrante de Los Prisioneros.

“Ellos mismos reconocen que fueron mis teloneros”, afirmó el cantante a una panelista que leía tuiteos que respondían a la participación anterior de Andrade en el programa.

“A mi me llegaron otros comentarios de que fuiste autoexiliado. Yo no sé, era muy chica en esa época, cuando pregunté por ti”.

“Las peleas con la gente del café del cerro, que se autoexilió en Alemania porque no le daban pega”, alcanzó a leer la mujer, hasta que fue interrumpida por el propio Andrade.

“Pero si así te censuran, la mayoría hipócrita, por lo menos Pinochet tenía lista negra pública, era mucho más honesto”, expresó.

“Y te cuento una cosa, Pinochet era mucho más democrático que ustedes”, remató Andrade.

Cabe mencionar que Gonzalo Feito señaló que invitaron al espacio a Claudio Narea, pero que el músico no quiso asistir.

