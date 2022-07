El CAE en la mira por informe del Ministerio de Educación

El Ministerio de Educación dio a conocer ayer el “Primer Informe del Crédito con Aval del Estado (CAE): Características de la población deudora e impactos”.

El ministro Marco Antonio Ávila y la subsecretaria de Educación Superior, Verónica Figueroa, informaron sobre este mecanismo de financiamiento de los estudios superiores, tomado por 1.110.000 estudiantes desde que nació en 2005 por medio de la Ley 20.027, durante el Gobierno del Presidente Ricardo Lagos.

De ese total, 296.000 personas estudian en la actualidad, 631.000 ya egresaron y 183.000 no terminaron su carrera. Además, el 69% de los deudores, 465 mil personas, tiene ingresos mensuales menores a $750.000. Son 465 mil personas. Y entre los deudores el 57% corresponde a mujeres, y de ellas el 40% gana menos de $250.00 mensuales.

“Este trabajo tiene el valor de colocarle rostro humano a las cifras de endeudamiento por el CAE ”, dijo Ávila acerca de esta forma de costear la Educación Superior, que está siendo estudiado para elaborar “un plan de condonación justo, progresivo, gradual y responsable fiscalmente, como está comprometido en el Programa de Gobierno del Presidente Gabriel Boric”, indicó el comunicado oficial del Mineduc.

El Primer Mandatario se comprometió en la Cuenta Pública del miércoles 1 de junio a “presentar en 2023, una vez aprobada la Reforma Tributaria, un Plan de Condonación de la Deuda Educativa de forma gradual y justa. Y en ese mismo proyecto de ley crearemos un nuevo sistema de financiamiento de la Educación Superior, para terminar con el CAE, el Fondo Solidario y los Créditos Corfo (NOTA: Los dos últimos han sido tomados por 800 mil personas)”.

Y es la palabra condonación la que genera líos.

SÍ O NO: CONDONACIÓN UNIVERSAL

El diputado PS Juan Santana, presidente de la Comisión de Educación de la Cámara Baja, señaló que “es factible la condonación total, uno de los pilares del Programa de Gobierno, por lo que esperamos que se cumpla. Sabemos que no es posible lograrla por completo en 2023, pero en el futuro debe ser para todos”.

“Los primeros acercamientos con el Ejecutivo han sido positivos. El ministro Ávila ratificó el compromiso del Gobierno con esta política pública. E ingresamos además un proyecto que permite suspender el pago del CAE cuando hay incapacidad de cancelar por distintos motivos. como una enfermedad de alto costo”, cerró Santana.

Su colega republicano Stephan Schubert, miembro de la Comisión de Educación, precisó que “el Gobierno no ha sido muy claro sobre si la propuesta de condonación del CAE será universal o van a discriminar. Esa información es vital para saber quiénes serán beneficiados y cómo será el financiamiento. No hay que olvidar que la cantidad de dinero involucrada para la totalidad es estratosférica (NOTA: Se habla desde diez mil a 14 mil millones de dólares)”.

“Espero prontas definiciones para abordar el tema, y ojalá no estemos con el mismo problema en una década más. Pero no hay que olvidar lo tensionada que está la economía”.

Y quien fue ministro de Educación en el segundo periodo del Presidente Sebastián Piñera, el abogado Raúl Figueroa, declaró que “ es un error plantear la condonación total, porque tiene un alto costo y beneficiaría a gente que está en mejores condiciones económicas que el grueso de la población . Los recursos deben ir a la recuperación educacional pos pandemia, y lo mejor sería diseñar políticas para facilitar el pago de las deudas por el CAE y enfocarse en resolver problemas específicos”.

“La incertidumbre por el anuncio del Gobierno llevó a mucho a dejar de pagar, por lo que es necesario tener claridad pronto sobre la propuesta. Hay que ser serios en este tema y no olvidar que este sistema puede ser mejorado”, añadió el hoy director del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello.

EL DRAMA DE MILES DE DEUDORES

Juan Pablo Rojas, director ejecutivo de Defensa Educación, fue deudor universitario, y desde hace diez años se dedica al tema del CAE y a otros créditos para la Educación Superior.

“Por el Crédito Corfo sé de tres personas que se suicidaron. Y por el CAE hay miedo y depresión. Este drama ha ido aumentando y las mujeres son las más afectadas. Muchas no terminaron sus carreras, cargan con una pesada mochila y ganan menos de $250.000 al mes. Defendemos a 6.510 deudores del CAE y el 55% son mujeres”, dijo.

Rojas agregó que “son siete los bancos de este sistema (Itaú-Corpbanca, Scotiabank, BancoEstado, BCI, Falabella, Santander e Internacional), y la persona no lo elige, se le asigna uno. Esas instituciones ganan abusando de los deudores y más encima el Fisco les ha traspasado miles de millones de dólares”.

De acuerdo a lo informado por el Mineduc, los traspasos monetarios desde el Fisco a los bancos llegan a seis mil 300 millones de dólares en 17 años de funcionamiento del CAE.

“El Presidente Gabriel Boric este año pudo ayudar evitando con un decreto supremo la retención de las devoluciones de impuestos a los trabajadores a honorarios. No lo hizo, y debe responsabilizarse por ello. Y es más, le pidió a la gente que siguiera pagando el CAE, con lo que se eterniza el problema ... Además, amarrar este tema a la Reforma Tributaria es una pésima señal, más aún considerando que el Gobierno no tiene mayoría en el Congreso. La verdad es que veo muy lejana, si no imposible, la condonación en este Gobierno”, culminó Rojas.

CUESTIONAMIENTO A LAS CIFRAS OFICIALES

Luego de que el Mineduc entregó su informe del CAE, desde la oposición pusieron en duda varias de las cifras dadas a conocer.

Por eso dos diputados de Evópoli, Francisco Undurraga y Jorge Guzmán, decidieron oficiar al ministro Ávila, para que precisara los datos expuestos en el texto, elaborado con el cruce de información de la Comisión Ingresa, del Servicio de Impuestos Internos (SII) y de las propias universidades.

Ambos solicitan una copia del informe, las bases de datos utilizadas, las metodologías empleadas y los cálculos realizados para sostener tales informaciones. También quieren que se precise qué tratamiento se les dio a los deudores respecto de los cuales no existía información, indicando si en dichos casos se les imputó sin ingresos o bien se les excluyó de la muestra.

“Las cifras que conocimos no nos cuadran por ninguna parte. Creemos que son mañosas, que no son reales. Y por eso nos gustaría conocer en detalle el primer informe. Nos parece que de ser real este informe es demasiado grave, pues el país le ha entregado educación durante todos estos años a muchos ciudadanos para que ganen menos de $250.000 al mes. No me parece que sea la cifra correcta”, expresó el diputado Undurraga.

Y su colega Guzmán precisó que “ es preocupante que una gran mayoría de los chilenos, según los datos proporcionados por el Mineduc, estén ganando incluso más bajo que la línea de la pobreza . Eso significaría que la política de estudio que está implementando el país no está mejorando la calidad de vida de las personas, sino que al contrario, los está perjudicando”.

