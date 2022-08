Maisa Rojas, ministra del Medio Ambiente: “Hoy es una condición del desarrollo no seguir destruyendo la naturaleza”

Declara sin dudar que está “muy contenta y motivada” con la tarea que cumple desde el 11 de marzo de este año. Es la científica Maisa Rojas Corradi, ministra del Medio Ambiente del Presidente Gabriel Boric, quien confía en alcanzar las metas que le encomendaron.

“Vengo de la academia y no me arrepiento de estar acá, pues me siento respaldada, lo que no siempre es obvio... Pocos días después de asumir fui al funeral de Adriana Hoffmann, una gran ecologista que fue directora de la Conama (Comisión Nacional del Medio Ambiente, que en 2010 dio paso al Ministerio del Medio Ambiente, la Superintendencia del ramo y el Servicio de Evaluación Ambiental). A ella invitaron a tomar este rol (en 2000, cuando asumió el Presidente Ricardo Lagos) y lo que cuentan es que lo pasó muy mal, pues no tuvo respaldo”, cuenta esta física de la Universidad de Chile y Doctora en Ciencias Atmosféricas de la Universidad de Oxford, Inglaterra, quien se ha especializado en Paleoclima, Cambio Climático Regional y Evaluación de Impactos.

- ¿Cuál es su objetivo?

- Mi trabajo es que el tema medioambiental se transversalicé. Y lo bueno es que el resto de los ministerios entiende que este no es solo un asunto nuestro, sino que es un desafío que todos debemos afrontar para darles sustentabilidad y bienestar a chilenos y chilenas.

- El Programa de Gobierno y la Cuenta Pública le dan al medio ambiente un gran lugar de importancia, y ustedes hasta se definen como el primer Gobierno ecologista del país ¿pero ve factible sacar adelante su tarea en el Parlamento dado lo crispada que está la política?

- Creo que sí... Si uno siente que el mundo está difícil y que la contingencia se lo come, no hay que olvidar que si se profundizan las crisis climáticas, de biodiversidad y de contaminación, todo empeorará. La contingencia siempre debe ir de la mano de una mirada de largo plazo, y un ejemplo de eso fue la aprobación hace poco con un alto nivel de consenso de de la Ley Marco de Cambio Climático, que establece como meta que el país sea carbono neutral y resiliente al clima a más tardar en el año 2050.

- Al ser planteadas metas a tan largo plazo, a muchos el tema no les interesa, ¿cómo se puede convencer a la gente de la importancia de ir sumando acciones en pro del medio ambiente?

- Las razones del cambio climático están claras: la quema de combustibles fósiles. Por eso hay que ir a fuentes renovables, y eso es lo que indica la Ley. Ese camino tendrá un gran impacto en la vida cotidiana. La gran mayoría de las ciudades desde Santiago al sur tiene altos niveles de contaminación, en alto grado por la calefacción a leña. Al dejar de usar esa forma de calentarse y también al abandonar los combustibles fósiles y pasar a ocupar autos y buses eléctricos, se limpiarán las urbes y además no habrá contaminación acústica.

- ¿Cuáles serán otros beneficios de este cambio?

- Además, serán empleados paneles solares para producir electricidad que dé calor en invierno y aire acondicionado en verano. También será necesario contar con más árboles para enfrentar las olas de calor y restringir el uso de vehículos. Estos son ejemplos beneficiosos de lo que ocurrirá como consecuencia de la Ley que aprobamos. Pero las medidas no deben hipotecar el futuro.

- Cuando el 28 de julio fue el Día del Sobregiro de la Tierra, algo que Chile alcanzó el 15 de mayo y que significa que en esa fecha se agotan los recursos renovables del año, usted dijo que el desarrollo es compatible con el cuidado del medio ambiente. Pero eso no es lo que se ha dado históricamente...

- Esa jornada es un síntoma de que nuestra relación con el planeta no se sostiene, y que va empeorando con el tiempo. Necesitamos recursos para vivir, pero eso tiene que estar equilibrado con lo que la naturaleza logre restaurar. Debemos producir de una manera sostenible, pues el tiempo se nos va agotando.

- ¿Lo que pasó con la Fundición Ventanas, que será cerrada, es la vía que se seguirá?

- Siento que a las empresas les quedó muy claro que estamos en un estado de desarrollo en el que no se puede seguir haciendo actividades productivas que tengan impactos tan negativos en los vecinos y las vecinas, y también en la naturaleza. En Quintero y en Puchuncaví los efectos en la salud de la población han sido muy dramáticos, y también en el entorno natural. Decisiones como ese cierre deben ser hechas con justicia, haciéndonos cargo de territorios que históricamente han pagado los costos de un desarrollo sucio.

- ¿Qué más implica esta vía?

- Además implica que los beneficios sean repartidos de forma equitativa, y que los y trabajadores tengan una buena transición y reconversión. La idea es que no se repita lo de Lota cuando cerró la mina de carbón. Eso es lo que no queremos hacer y es nuestro compromiso... Lo que no me cansaré de decir es que la profundidad de la crisis debe hacernos entender que no hay vuelta atrás. No es una cosa o la otra, no es producción versus medioambiente. Hoy es una condición del desarrollo no seguir destruyendo la naturaleza.

- ¿Puede ser catalogada la megasequía que nos afecta desde hace más de una década de sequía como nuestro principal problema?

- No es la única consecuencia del cambio climático, pero sí es la más aguda porque afecta a buena parte del territorio. Se da donde están la mayor parte de la población y de los procesos productivos. Es uno de los impactos más importantes, y también es el problema más complejo de solucionar. Debemos lograr la seguridad hídrica para cumplir con el derecho humano al agua. Y en la medida que somos más, necesitamos más agua, que cada vez es más escasa. Este es un puzzle difícil de resolver.

- ¿Qué es lo más urgente ahora para usted como ministra?

- Hay dos proyectos de ley prioritarios. Uno es el que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, que será público e independiente. Es la cuarta parte de la institucionalidad ambiental que nos falta para el resguardo de parques nacionales, santuarios de la naturaleza, monumentos naturales, humedales y también de la biodiversidad fuera de las áreas protegidas. Y el segundo es de Residuos Orgánicos, el 58% de la basura, que pueden ser tratados diferenciadamente, así no ir a vertederos donde crean gas metano y los usemos como fertilizantes naturales.

