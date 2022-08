Gonzalo de la Carrera acusa que tras publicar polémica foto recibió duros epítetos por su hija fallecida: “Pido respeto”

Este jueves las redes sociales tenían a Gonzalo de la Carrera como objeto de críticas ante la foto que publicó en su cuenta de Twitter, de un cementerio, que señalaba como el puerta a puerta del Apruebo. Es así que este viernes emitió un comunicado en el que asume que “no acostumbro a aclarar mis dichos, porque conozco las ‘reglas del juego’ de las RRSS. Esto es sin llorar”.

“He sido blanco de muchas críticas. Estoy preparado para soportar todo tipo de ataques porque yo acepté ‘ser una persona pública’, pero día de hoy vi publicaciones en redes sociales que hacen referencia a la memoria de mi fallecida hija Trinidad, con duros epítetos y que afectan directamente a sus hermanos, su madre y a quienes sufrieron su partida”, precisa el parlamentario.

Agregó: “quiero ser categórico que JAMÁS, en la publicación en la que se me critica he hecho referencia a los detenidos desaparecidos y sus familias. Esto es una doble lectura maliciosa de la extrema izquierda chilena. Sino que hago alusión a aquellos fallecidos que el SERVEL no ha eliminado del padrón, lo que deja en evidencia la falta de prolijidad de esta institución del Estado”.

Gonzalo de la Carrera. Fuente: Aton Chile.

Contra el Servel

“Reconozco que fue una publicación hecha con sarcasmo, a la que le han dado una interpretación torcida, lo que no me extraña viviendo de quienes ven en mí una amenaza a sus propósitos totalitarios”, indicó.

“Recalco que el Servel no puede evadir la aplicación de la ley 21.311, que incorpora el artículo 31 bis en la ley 18.556, mediante el cual se obliga a este servicio a borrar del padrón electoral a los mayores de 90 años, que no hayan renovado su cédula de identidad a pasaporte en 11 años o más”, sostuvo.

De la Carrera precisó que “el Servel me ha amenazado con tomar acciones legales en mi contra, las que terminarán por confirmar que ellos están interpretando la ley a su antojo”.

“Asimismo, recalco que la persona pública soy yo y si mis dichos incomodan, solicito que las críticas sobre mis actos apunten directamente a mi persona. Por lo que pido respeto por los hermanos, y por la madre de mi querida Trinidad”, termina.