Benito Baranda: “Es malo para Chile si gana el Rechazo en el Plebiscito... Es un drama para el país”

Para muchos fue una sorpresa que Benito Baranda, quien se hizo conocido como Director Social del Hogar de Cristo y desde hace poco más de una década trabaja en la ONG América Solidaria, decidiera ser candidato a convencional.

Fue elegido por el Distrito 12 -que incluye a la comuna de La Pintana, donde vive con su familia desde hace más de treinta años- en la lista de “Independientes por una Nueva Constitución”. Y luego del cierre del trabajo de elaboración de la propuesta que será votada en el Plebiscito de Salida este domingo 4 de septiembre, ha recorrido el país promoviendo el Apruebo.

[ Expertos en encuestas no dan por cerrado el resultado a un mes del Plebiscito ]

“He estado de Arica a Puerto Williams. Me involucré en el proceso pues consideré que no podía esconderme si se va a construir un nuevo pacto para vivir en Chile. Durante gran parte de mi vida con mi esposa hemos trabajado en los sectores de mayor pobreza, exclusión, abandono y desigualdad. Ahora tuve la oportunidad de colaborar para tener una nueva Constitución, y no podía restarme”, cuenta a Publimetro este psicólogo y Doctor en Sociología de 63 años, casado con Lorena Cornejo, padre de seis hijos y ya abuelo. como cuenta en su web oficial.

- ¿Ha pagado muchos costos por tomar tal decisión?

- Siempre he evaluado que el mayor costo en la vida de todo ser humano es renunciar a su conciencia. Y yo no renuncié a ella, seguí lo que me indicaba, lo que es consistente con lo que he dicho sobre el problema social de la desigualdad... Quienes me conocen íntimamente saben cuál es mi mirada sobre la vida, nuestras opciones de vida como familia y las decisiones tomadas en mi calidad de cristiano. Todo eso no es contradictorio con lo que estoy haciendo, al contrario. Tomé esta posición para que en la nueva Constitución sean garantizados los derechos de las personas.

(JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE/JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE)

- ¿Le ofrecieron antes ser candidato?

- Sí, muchísimas veces. Y también me ofrecieron muchos cargos en el Poder Ejecutivo, pero el único que acepté fue para coordinar la visita del Papa Francisco a Chile (en enero de 2018), porque era algo vinculado a mi credo religioso y además sentí que había que colaborar en un momento muy difícil para la Iglesia. Pero mi mundo de trabajo siempre ha sido la sociedad civil, y por eso quise aportar en la construcción de la nueva Constitución.

- ¿Cuál es su balance de la tarea de un año en la Convención?

- Fue lo que esperaba, considerando que hubo personas muy diversas. Se presentaron dificultades, tal como pasa en cualquier grupo que no se conoce... No tuve polémicas ni me puse a pelear con los colegas, porque trabajé para dictar las normas constitucionales. Pocos generaron tensión. De los 154 que terminamos, la gran mayoría trabajó.

[ Benito Baranda: "En Chile, hoy nadie quiere vivir cerca de los pobres" ]

- Pero no es menos cierto que por momentos se resaltaba lo polémico y las peleas...

- La noticia en general es lo malo, no lo bueno. Eso ocurre siempre. Lo que vende es lo escandaloso. Pero los que nos dedicamos a lo encargado tuvimos mucho trabajo todos los días, por lo que lo que quedaba escaso tiempo para estar con la prensa. Pocos se preocupaban más de lo que tenían que decirles a los periodistas por su futuro político que de elaborar la Constitución.

- ¿Cómo se ha sentido en esta tarea de tinte político?

- Es política. claro, pero yo no participo en algún partido. Y ya estoy pensando en volver a mi trabajo en América Solidaria y a ojalá estar más tiempo con mi familia, como lo tenía planificado para el año pasado. La experiencia ha sido muy buena, y mi opinión es que este texto nos humaniza y hace mejores personas. Permitirá tener una sociedad más igualitaria y un desarrollo más integral.

(MARCELO HERNANDEZ/ATON CHILE/MARCELO HERNANDEZ/ATON CHILE)

- ¿Y cómo ha notado a la gente en la calle?

- Agradecen mucho cuando se les explica la propuesta, pues hay muchas dudas debido a que se ha insistido con cosas que no están escritas ... Por ejemplo, respecto de la libertad religiosa se ha dicho que iban a cerrar los templos. Eso me lo preguntó alguien de La Pintana, y le respondí que no, que hasta se habla hermosamente de la dimensión espiritual de la persona, y me abrazó emocionada. Y sobre la vivienda y la propiedad, queda claro que la casa es del dueño, quien la podrá heredar a sus hijos, tal como siempre.

- ¿Qué es lo que más rescata de la propuesta?

- Lo que cambiará la historia de Chile es la proclamación del Estado Social Democrático de Derecho, con lo que empieza la Constitución. Además, se define a Chile como una República Solidaria. También es muy importante que se diga que el país es Plurinacional, Intercultural, Regional y Ecológico, pues desde esa base son definidos todos los capítulos que siguen, destacando los Derechos Fundamentales y la Regionalización, que entregan una distribución más equitativa de los recursos.

[ Benito Baranda “El acceso a la vivienda es una deuda social gigantesca” ]

- Pero las encuestas indicaban que ganaba el Rechazo...