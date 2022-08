Expertos en encuestas no dan por cerrado el resultado del Plebiscito

Estamos justo a un mes del Plebiscito de Salida de la propuesta de nueva Constitución redactada durante un año por la Convención.

Faltan 31 días para que 15.173.929 votantes habilitados por el Servicio Electoral sufraguen el domingo 4 de septiembre, 15.076.690 en Chile y 97.339 en el extranjero, ahora de forma obligatoria.

Y mañana empezará la franja televisiva por el Apruebo y el Rechazo, que terminará el jueves 1 de septiembre, el mismo día del fin de todo tipo de propaganda e información electoral.

La franja tendrá dos tandas diarias de quince minutos cada una, a las 12:45 y a las 20:45 horas, divididas por igual entre ambas opciones.

El sábado 13 de agosto se informará sobre las mesas receptoras y los locales de votación, así como la lista de electores designados como Vocales de Mesa, quienes tendrán plazo del martes 16 al jueves 18 de agosto para excusarse.

Nueva Constitución. Fuente: Aton Chile.

Además, ayer fue dada a conocer una nueva encuesta de Criteria, que marcó un alza de cinco puntos del Apruebo para llegar al 36%, mientras que el Rechazo tuvo 45%, bajando tres puntos. Así, se mantiene la tendencia que aúna a las encuestas, con el Rechazo venciendo.

Pero no todo está dicho, según comentaron para Publimetro dos expertos en el tema, los que sostienen que el Apruebo todavía tiene chances de ganar, aunque su margen es estrecho.

Se trata de Roberto Izikson, gerente de Asuntos Públicos y Estudios Cuantitativos de Cadem, y de Axel Callís, director de Tú Influyes.

Ellos y quienes trabajan en esta área sólo podrán divulgar encuestas en medios de comunicación hasta 15 días antes de las votaciones. Luego circularán encuestas privadas por encargo, las que como ha sido la tónica, lo más seguro es que sean difundidas por redes sociales.

Campaña del Apruebo. (JUAN EDUARDO LOPEZ/ATONCHILE)

QUÉ DEBE HACER EL APRUEBO

Roberto Izikson sostuvo de entrada que “en el último tiempo, los resultados que dan las encuestas han cambiado en las tres semanas previas a la votación. Hemos visto variaciones significativas. Por eso me parece que queda harta agua que correrá bajo este puente, por lo tanto podría modificarse lo que se ha visto hasta ahora”.

- ¿El Apruebo tiene posibilidades entonces de ganar?

-Con probabilidad, son pocas sus piezas disponibles, por lo que su chance de vencer depende de que las use correctamente. Es que la diferencia de diez puntos constatada por nosotros en la última encuesta es importante ( 48% contra un 38% ).

- En su última entrega ustedes registraron un 14% de indecisos, ¿hay que apuntar a ellos?

- No, pues ese es un porcentaje muy chico respecto de otros procesos. No es un gran bolsón de electores, y el 60% de esos indecisos no vota. En ese grupo hay una leve tendencia hacia el Apruebo, pero no cambiarían el resultado aunque todos ellos sufragarán. El Apruebo debe ir hacia quienes hoy rechazan y que antes votaron Apruebo por el Plebiscito y por Gabriel Boric para Presidente en la segunda vuelta ante José Antonio Kast.

[ Jadue se lanza con proyección para el Plebiscito: “El Apruebo va a ganar y va a ganar con más del 60%, se van a sorprender” ]

- ¿Qué factores influirán desde ahora?

- La franja televisiva jugará algún tipo de rol ante la ausencia de debates. El despliegue territorial también lo hará. Y sobre todo influirá el Gobierno, pero solo si logra mejorar su capital político. Esta es una elección extremadamente correlacionada con el apoyo del Gobierno al Apruebo, y ello podría cambiar el escenario. El bono de invierno y el anuncio de gratuidad para algunos grupos de Fonasa también pueden ser factores, así como una propuesta concreta sobre lo que se pretende reformar si gana el Apruebo. Y aunque se ha dicho que un posible cambio de Gabinete sería tras el Plebiscito, algo de ese estilo también influiría. Es que en política un mes es mucho tiempo.

- ¿Y qué pasa con los errores comunicacionales o malas declaraciones de lado y lado?

- Esos más son hechos anecdóticos que no cambian tendencias. Lo que veo es que esta votación está más polarizada que la última segunda vuelta presidencial. Es quizás la más polarizada desde el Plebiscito del Sí y el No de 1988.

Campaña del Rechazo.

OPINIÓN PÚBLICA VERSUS ELECTORES

Según Axel Callís, “hay un grupo de electores que desde hace un tiempo se decide cerca de dos semanas antes de la fecha decisiva. Antes no era así, y esta es una nueva tendencia que se fue formando con la digitalización de la información y el voto voluntario, más otros elementos que dan un perfil de elector impulsivo, que opera al final y no se basa en lógicas perdurables”.

- ¿Qué es lo que mas cuesta definir en las encuestas?

- Al votante probable, un gran misterio en el Chile actual. Todas las encuestas son de opinión pública, no de electores, pues cuesta mucho determinar a ese votante probable. Y la opinión pública no necesariamente coincide con los electores. Son cosas distintas, por eso hay que ser cautos y asumir que puede haber cambios respecto de los resultados de las encuestas.

- ¿Y qué pasa con los indecisos?

- Ese grupo no existe. Hay que pensar en ellos como personas que no irán a votar, pese a la obligatoriedad. Eso lo muestran varios estudios, ni siquiera las encuestas. No hay un solo país en el mundo con voto obligatorio en el que sufrague el cien por ciento de los electores, salvo Irak bajo el mando de Saddam Husein. Creo que de cara a esta votación con sufragio obligatorio, nada sabemos.

[ Javiera Parada: “Muchos luchadores contra la dictadura apoyamos el Rechazo” ]

- ¿Y cómo se entiende que todas las encuestas den arriba al Rechazo?

- Uno podría decir que sí hay una tendencia mayoritaria en la opinión pública por el Rechazo, que la derecha debe potenciar despresidencializando la votación que viene, para que no se parezca a la última segunda vuelta presidencial. Pero insisto en que la opinión pública no vota, lo hacen los electores. No es posible, por ejemplo, especular y decir que muchos irán a anular o a dejar el voto en blanco por la obligatoriedad. No tenemos sustento para afirmar eso, porque no hay precedentes. Científicamente, siempre hay que contar con un comparable, y acá nada hay respecto de eso.

- ¿Hay mucha polarización?

- Esta no es una elección polarizada, sí es reñida y con muchos juegos de intereses. Pero la población no está polarizada. Hubo polarización en 1973 y en 1988 con el Plebiscito, cuando estaban en juego la vida y el país. Hoy se busca una forma para resolver el tema de la Constitución