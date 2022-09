Patricio Fernández, exsuperintendente de Salud: “En el corto plazo no habrá un cambio al sistema de salud”

Casi tres años fue Superintendente de Salud el abogado Patricio Fernández durante el segundo Gobierno del Presidente Sebastián Piñera.

Fue entre abril de 2019 y marzo pasado cuando ocupó el puesto que hoy tiene el médico y exdiputado Víctor Torres.

Y ahora, desde la distancia pero siempre atento al sector, Patricio Fernández es tajante respecto de lo que ve que se hace en su anterior trabajo.

Patricio Fernández, exsuperintendente de Salud. (MARCELO HERNANDEZ/ATON CHILE/MARCELO HERNANDEZ/ATON CHILE)

“La Superintendencia ha perdido un poco el enfoque, producto probablemente de su intento de cumplir a toda costa con el Programa del actual Gobierno, que busca crear un Fondo Universal de Salud (FUS). Pero ese punto no sé si esté dentro de las facultades legales de la Superintendencia. Por ley, ese rol es del Ministerio de Salud” , señaló el exsuperintedente de Salud a Publimetro.

- ¿En qué basa estos dichos?

- Si son analizadas las nuevas contrataciones de la Superintendencia, ellas están encaminadas a generar un grupo humano destinado a implementar la reforma. Pero si ello no ocurre, habría una pérdida importante de recursos. Y no hay que olvidar que se han hecho varias veces comisiones de expertos para concretar esta modificación, por lo que más grupos de ese estilo no serían necesarios.

[ Héctor Sánchez, el primer superintendente de las aseguradoras: “Las Isapres están hoy técnicamente quebradas” ]

- ¿Y si ha habido tantos intentos de reforma, hasta en el Gobierno en el que usted estuvo, por qué seguimos igual?

- Es que no es algo simple. Y por eso pienso que en el corto plazo no habrá un cambio en nuestro sistema de salud. No es llegar y decir, por ejemplo, que las Isapres se conviertan en seguros complementarios, como dicen algunos hasta en el propio Gobierno, porque pueden ser muy restrictivos. Además, la discusión y la construcción legislativas pueden enredarlo todo.

- ¿Qué puede pasar con el deseo del Presidente Gabriel Boric de concretar el FUS?

- Creo que este Gobierno va a pasar sin una reforma de salud. Y si hay un cambio puede ser más de facto que legislativo, a partir de que la realidad financiera de las Isapres desencadene la migración a este sistema único si caen dos o tres aseguradoras.

[ Las Isapres contra las cuerdas: ¿Cómo se ven afectados los afiliados? ]

- ¿Es tan crítica su situación al punto de que pueden quebrar, como señala la Asociación de Isapres?

- Como no ha sido modernizado el sistema, el aumento de costos de las Isapres es traspasado de forma directa a las personas. Y dados los congelamientos de alzas en 2020 y en 2021, el impedimento de reajustar la tabla de factores, el pago de las costas judiciales ante los recursos de protección perdidos con miles de afiliados, y el incremento de las licencias médicas, entre otros factores, hay una tormenta perfecta que tiene al sistema condenado a terminar de facto si nada se hace, pues hoy sus ingresos son menores a sus costos.

Víctor Torres, actual superintendente de Salud. (RAUL ZAMORA/ATON CHILE/RAUL ZAMORA/ATON CHILE)

- ¿Qué podría hacer la Superintendencia si caen las Isapres?

- Hoy no tiene la posibilidad de hacerse cargo de una posible liquidación de la totalidad o de tres o cuatro de ellas. Recordemos que aún está abierta la liquidación de Más Vida... El sistema está obsoleto en lo normativo, pues al considerar las liquidaciones en lo relativo a garantías, se piensa en una sola con problemas, no en todas, como pasa ahora. Y como la Superintendencia hoy está concentrada en otra cosa, se pierde la posibilidad de destinar recursos a sus tareas importantes, que son la resolución de reclamos y la fiscalización, que deben ser potenciadas aún más si las Isapres están mal en lo financiero, pues independiente de ello deben seguir cumpliendo con sus obligaciones.

- ¿Hay algún ejemplo de posible solución a este lío?

- En Holanda desarrollaron un fondo de compensación de riesgos entre las propias aseguradoras privadas, lo que permite que si la cartera de una de ellas es más riesgosa, recibe una compensación del resto para que no exista el incentivo de rechazar a afiliados o de reducir costos.

[ Lo que viene para los afiliados a Isapres luego de pase al alza de precios de sus planes ]

- ¿Qué opina de que ahora las Isapres impongan alzas en sus planes tan diferenciadas luego de la suspensión que hizo en agosto la Tercera Sala de la Corte Suprema de un 7,6% parejo? Van de 1,4% en Vida Tres a 7,6% en Consalud, en base a sus valores operacionales, aunque Consalud informó a la Superintendencia que los suyos eran de un 14,4%...

- Cuesta entender ese cálculo, pues hace pocos meses la mayoría subía más que ahora. No se ve transparencia y, según mi experiencia, lo que se presentó no es real. Hay una explicación pendiente, de las propias Isapres y quizá de la propia Superintendencia, para entender estas grandes diferencias . Esta diferencias pueden originar nuevos procesos de judicialización por parte de los afiliados, o bien recursos por partes de las propias Isapres, que entorpezcan todo el procedimiento de reajuste.

[ Sólo un 83% de los pabellones quirúrgicos de los hospitales está operativo ]

- ¿Y cuán grave es la crisis de Fonasa, de la que poco se está hablando por lo de las Isapres?

- El 7% que la gente impone en Fonasa solo cubre el 30% de su gasto total. Y ese 30% es inferior a lo que el sistema público paga por licencias médicas. Todo el resto es cubierto con impuestos, entre los que están los que paga la gente de las Isapres. Normalmente, el presupuesto de Fonasa alcanza hasta agosto o septiembre, por lo que siempre hay suplementos desde el Ministerio de Hacienda, porque esa es la única manera de seguir funcionando. Pero esto no se resuelve con un sistema único de salud. El Gobierno debe tener mucho cuidado si hay una merma importante de los ingresos en el sistema privado, pues debería empezar a pensar cómo hacerse cargo además de los casi cuatro millones de personas que se atienden por Isapres.

[ Corte Suprema acoge recursos de protección y ordenó a Isapres dejar sin efecto alzas en planes de salud ]

- ¿Qué hay que hacer con Fonasa, entonces?

- En salud, habitualmente los gastos son superiores a la capacidad de financiamiento de los estados, por lo que en el mundo lo que se hace es priorizar. En Chile, saliendo de la pandemia como ahora, habría que priorizar con la lista de espera No GES y con las garantías retrasadas.