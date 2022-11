Cómo es el estudio de fase 1 de la vacuna combinada contra el covid-19 y la influenza

El jueves 3 de noviembre fue anunciado que los laboratorios estadounidense Pfizer y alemán BioNTech iniciaban en Estados Unidos el estudio de fase 1 de una vacuna conjunta contra el covid-19 y la influenza, en base al “ARN mensajero”, o ARNm.

El estudio está diseñado para contar con 180 voluntarios sanos de 18 a 64 años, y se busca proteger contra dos patologías virales respiratorias graves.

La técnica usada no opera de la forma tradicional en el caso de las inmunizaciones, que consiste en inyectar el microbio atenuado o inactivado para generar inmunización.

El ARNm -innovación de plataforma genética y que fue clave en la rápida concreción de la primera vacuna contra el coronavirus basada en este sistema, fruto de la labor conjunta de las mismas compañías- surge del laboratorio, y al ser inoculado “enseña” a las células a producir una proteína, o una porción de ella, que desencadena la respuesta inmune de la que emergen los anticuerpos.

Estas son dosis de la inmunización contra el covid.-19 de Pfizer y BioNTech. (Myke Sena-MS)

CUÁNDO HABRÍA PRIMEROS RESULTADOS

Publimetro contactó a la doctora argentina Gabriela Ábalos, líder médica de vacunas de Pfizer para Latinoamérica, quien explicó en detalle el desarrollo de este trabajo.

“Esperamos tener los primeros resultados a mediados de 2023, si se cumplen las previsiones de acumulación de casos. Siguen los estudios de fase 2 y de fase 3. Ahora es muy pronto para especular si nuestra vacuna combinada puede ser aprobada y cuándo podría estar disponible” , dijo la especialista.

- ¿Cómo se va trabajando con los voluntarios?

- El criterio que siempre nos guía es la seguridad y la tolerabilidad. Esos factores son nuestra máxima prioridad. Por ello son medidas las reacciones locales, como posible dolor en el lugar de la inyección, enrojecimiento e hinchazón, hasta siete días después de la inyección. También se hace lo mismo hasta una semana después con reacciones sistémicas, que son fiebre, fatiga, dolor de cabeza, escalofríos, vómitos, diarrea, dolor muscular nuevo o que empeora, y dolor articular nuevo o que empeora. Y acontecimientos adversos son revisados hasta cuatro semanas después de la inyección, mientras que para acontecimientos adversos graves el plazo es hasta seis meses después de la inyección.

- ¿Cuál es la meta en fase 1?

- Determinar la dosis óptima para pasar a estudios más amplios.

- ¿La idea es vacunarse una sola vez al año si se llega a contar con esta vacuna que protegería contra el covid-19 y la influenza?

- La periodicidad de la vacunación es justamente uno de los elementos que se analiza en el estudio.

- ¿De qué manera se conjuga la labor con estas dos enfermedades?

- Sabido es que la inmunización que se proyecta se basa en la tecnología de la plataforma de ARNm. Por ello la formulación de nanopartículas lipídicas es la misma que la utilizada para Comirnaty (el nombre que se le da ahora a la inmunización contra el SARS-CoV 2 de Pfizer y BioNTech). Y en lo referente a la influenza, se analiza a la hemaglutinina, una proteína de superficie del virus de la gripe que desempeña un papel en el inicio de la infección. El virus de la gripe está sujeto a constantes mutaciones, que le ayudan a evadir la respuesta inmunitaria del huésped, lo que provoca una variación estacional en las cepas circulantes.

Muchas muertes hay en juego debido a estos dos males respiratorios. (MARCELO HERNANDEZ/ATON CHILE/MARCELO HERNANDEZ/ATON CHILE)

LAS GRAVES CONSECUENCIAS QUE SE BUSCA AMINORAR

La doctora Gabriela Ábalos desmenuzó además las graves consecuencias del covid-19 y de la influenza.

“El SARS-CoV-2 provocó una pandemia mundial que desde sus inicios ha causado ya poco más de 6,6 millones de muertes, a lo que se suma una grave carga socioeconómica en todo el mundo... Y aunque las vacunas pueden ayudar a hacerle frente, se espera que el covid-19 siga siendo una enfermedad respiratoria grave y circulante, lo que requiere ajustes de las inoculaciones a las variantes de interés”.

Sobre la influenza, señaló que “es otra enfermedad respiratoria que exige repetidas vacunaciones debido a su inestabilidad genómica, que da lugar a modificaciones de la proteína de superficie hemaglutinina. Esta patología es responsable de entre 12 mil y 52 mil muertes al año en Estados Unidos, y de cifras igualmente preocupantes en la Unión Europea”.

Gabriela Ábalos.

- ¿Cuáles serían las principales bajas de esta vacuna?

- Una vacuna combinada en base al ARNm tiene el potencial de ayudar a aliviar el impacto de ambas patologías, al tiempo que simplifica las prácticas de inmunización para los proveedores de atención médica, así como para las personas que lo necesitan. Y gracias a la flexibilidad y versatilidad de la tecnología de ARNm, las vacunas candidatas pueden ajustarse rápidamente a variantes de los virus, y así ofrecer una solución valiosa en la carrera contra las mutaciones tanto del covid-19 como de la influenza-, cerró la vocera de Pfizer.

UNA MIRADA OPTIMISTA

El inmunólogo nacional Mario Rosemblatt, director ejecutivo de la Fundación Ciencia y Vida y académico Universidad San Sebastián, analizó lo que significaría contar con una inmunización combinada contra el coronavirus y la influenza.

“No hay que olvidar que las vacunas múltiples no son novedad, y que en Chile las usamos desde hace mucho tiempo. Luego de todas las pruebas exigibles, no hay riesgo al combinarlas . Lo bueno es que contamos con una potente cultura de vacunación. Acá los grupos antivacuna no prenden, por eso siempre mostramos altos índices de inoculación. Y lo más seguro es que, tal como sucede con otras vacunas, con esta nueva combinación no tendrían que aparecer mayores malestares a los habituales”.

Mario Rosemblatt.

- ¿Este anuncio augura que la vacuna doble debería estar prontamente?