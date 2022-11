Gobierno dice que en 2022 no habrá alza del transporte público en la Región Metropolitana

El Presidente Gabriel Boric inició el debate la semana pasada, cuando en medio de su participación en el Foro de la APEC en Tailandia declaró que “el congelamiento de tarifas (del transporte público de la Región Metropolitana) por más de tres años consecutivos no es sostenible en el tiempo... Y el Gobierno debe tomar una definición sobre un tema que es particularmente sensible en momentos de crisis económica”.

Con el pasar de los días, opinaron varios ministros: la del Interior, Carolina Tohá, la vocera, Camila Vallejo, y el de Hacienda, Mario Marcel.

[ Gobierno frena alza del transporte en la RM y lo posterga para marzo ]

Y el que más injerencia tiene al respecto -Juan Carlos Muñoz, de Transportes y Telecomunicaciones- siguió delineando ayer cómo sería el camino para aumentar el valor del pasaje del exTransantiago, hoy sistema Red, que comenzó a operar el 10 de febrero de 2007, cuyos valores mínimo y máximo para los viajeros normales son $640 y $800, respectivamente, y que al cumplir 15 años en febrero pasado se calculaba que había sido subsidiado en unos ocho mil millones de dólares en una década y media.

Un punto muy sensible para la autoridad, pues no hay que olvidar que la recomendación del denominado “Panel de Expertos” de subir en $30 el pasaje hace poco más de tres años fue el principal detonante del “Estallido Social” en octubre de 2019.

EL ALZA SERÍA GRADUAL

“Este es un tema que nos preocupa, y hemos estado conversando desde hace un buen tiempo sobre el descongelamiento de las tarifas. Lo seguimos analizando en el Comité Político, y en cuanto tengamos una definición sobre del momento más adecuado para empezar a normalizar las tarifas, lo comunicaremos oportunamente” , indicó Juan Carlos Muñoz.

“El alza sería gradual, y siempre se tendrá muy presente el impacto financiero para las familias. Pero este año las tarifas permanecerán congeladas, y no es efectivo que el alza llegue a $100″ , cerró el ministro.

[ No se ve todos los días: Ministro de Transporte llegó en bicicleta a los estudios de CHV Noticias ]

El especialista en transportes Franco Basso, de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, PUCV, precisó que “el alza debe ser gradual e informado, para que la gente se programe. Y aunque por ley el Gobierno puede congelar las tarifas (asegurando financiamiento desde Hacienda), creo que llegó la hora de generar alzas”.

El experto agregó que “el Presidente Gabriel Boric ha obrado bien hasta ahora y debe empujar esta alza para terminar con algunos populismos. Mis cálculos indican que el alza debe ser de $100 a $200 . Quizás habría que entregar algunos subsidios muy focalizados, pero ya hay que normalizar el cobro”.

Los evasores siguen siendo el gran lastre del exTransantiago, hoy Red. (JAVIER TORRES/ATON CHILE/JAVIER TORRES/ATON CHILE)

EVASIÓN LLEGA AL 30%

No hay dudas al respecto. La evasión es el principal inconveniente del Sistema Red, ya que bordea el 30%. Es de las más altas del mundo y por lejos la mayor de la OCDE.

“(La evasión) tiene un efecto muy fuerte en los ingresos y hay que enfrentarla. Y si se la controla de manera efectiva, y además son rediseñadas las frecuencias y los recorridos de los buses, creo que no se necesitaría aumentar la tarifa ”, declaró Louis de Grange, expresidente de Metro.

El director de Ingeniería en Administración en la Universidad Mayor y especialista en operaciones, logística y optimización, Pedro Peña, propone “usar la tecnología para bajar la evasión, pues no es claro que sean mejores estrategias subir el valor del pasaje y/o aumentar el subsidio, que a la larga es dinero que cae en un saco roto si no se va al fondo del asunto”.

[ Ya disponible: Actualizan aplicación del Transantiago para poder pagar el pasaje con el celular ]

“Por ejemplo, pondría a fiscalizadores de incógnito fotografiando a los evasores, y como esas imágenes pueden entregar la información de la persona luego les llega a sus hogares una multa, como pasaba con los partes empadronados por velocidad u otras infracciones que sancionan a los conductores”.

Pedro Peña añade que “además, con una aplicación en el celular hay que cargar las tarjetas y ofrecer estímulos, como descuentos por cierto número de viajes”.

“Hay que ayudar realmente a quienes no puedan cancelar su pasaje, pero es necesario ya atacar a la evasión usando herramientas tecnológicas empleadas en otros lados. Acá vamos al revés: se subsidia algo que no funciona en vez de invertir antes en mejorarlo para luego analizar si requiere de más dinero”.

[ Nueva alza: Gobierno confirmó aumento de precio del transporte público para 2023 ]

Y Franco Basso, de la PUCV, agrega que “también hay que dar señales éticas, pues es impresentable mantener en el directorio del Metro a Nicolás Valenzuela Levi, quien hace tres años llamó a evadir el pago del pasajes”.

Según Franco Basso, otra medida que postula es “sancionar in situ a los evasores con una multa, por ejemplo, de 10 mil pesos, que deberían pagar de inmediato. Y si no tienen dinero para hacerlo, se les traslada a una comisaría, donde serán notificados de la pena actual (de 1 a 1,5 UTM, o sea, de 60 mil a 90 mil pesos). Pero para hacer eso u otras cosas se requiere de voluntad política que hoy no vemos en el Gobierno”.

Gloria Hutt y Sebastián Piñera. (DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE/DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE)

GLORIA HUTT: “CERRAMOS CON NÚMEROS AZULES”

Quien fue ministra de Transportes y Telecomunicaciones desde marzo de 2018 a marzo pasado -todo el segundo periodo del exPresidente Sebastián Piñera-, Gloria Hutt, dijo en CNN Chile que “en 2020 y en en 2021 el Sistema de Transporte Público Metropolitano cerró sus cuentas con números azules. Y en 2021 hubo 1.409 millones de pesos a favor”.

[ ¿Desconectados de la realidad? Ministra Gloria Hutt reconoce que “no le había tomado el peso” al cierre más temprano del Metro ]

“Cierto es que por la pandemia de coronavirus hubo circunstancias distintas, al punto de que en 2020 en un momento la demanda bajó en un 90%”.