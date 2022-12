Superintendente de Salud y nuevo “Supremazo” contra las Isapres: “Favorece a los usuarios”

Un nuevo “Supremazo” tiene otra vez contra la cuerdas a las Isapres, representantes del sistema de salud privado instaurado en 1981 en el país.

Es que el miércoles de esta semana, la Tercera Sala de la Corte Suprema -integrada por los ministros Sergio Muñoz, Ángela Vivanco, Adelita Ravanales, Mario Carroza y Jean Pierre Matus- les ordenó aplicar una sola tabla de factores a todos los afiliados, y que si ha habido cobros de más deben devolverlos.

La tabla que las Isapres tienen que usar de forma retroactiva es una hecha por la Superintendencia de Salud en 2019 y no las propias.

Esas tablas son para determinar lo que un usuario paga por su plan en relación a su edad, sexo y condición de carga o cotizante.

Muchos han puesto recursos de protección por la aplicación de tablas de factores, y ahora la Corte Suprema acogió esos reclamos y además fijó una nueva doctrina jurídica que también fue ampliada a todos los cotizantes de un sistema en el que hay 3,3 millones de personas.

Cabe recordar que el jueves 18 de agosto la misma Sala del máximo tribunal y con similares jueces le dio un “Supremazo” a las Isapres, al acoger doce recursos de protección presentados en contra de las alzas anuales de los valores de los planes, que dejó sin efectos y también de modo universal.

Ya hay prestadores que exigen el pago total de las atenciones por sus líos con las Isapres, las que más encima tardan en reembolsar a sus afiliados. (Alvaro Inostroza/ALVARO INOSTROZA/ATON CHILE)

LA VOZ DE LA SUPERINTENDENCIA DE SALUD

El superintendente de Salud, Víctor Torres, dijo ayer en radio Universo que “esa tabla única solo genera una diferencia por grupo etáreo y fue elaborada luego de que en 2010 el Tribunal Constitucional (TC) eliminó cuatro puntos del DFL1 que establece cómo calcular los planes, porque se generaba una discriminación arbitraria”.

El médico y exdiputado agregó que “se ha judicializado esta materia y otras, y ahora la Corte Suprema dice que hay que aplicar esa tabla a todos, lo que se condice con el criterio general del fallo anterior sobre el alza de los planes”.

Víctor Torres señaló que “esta es una noticia que evidentemente favorece a los usuarios, dado que la tabla no se ajusta al alza”.

“Y genera un efecto negativo en las Isapres, pues se sostienen por cotizaciones y ellas han tenido pérdidas debido al aumento de la tasa de uso. Eso se traduce luego en alzas de los precios, por lo que se genera un círculo vicioso que demuestra la fragilidad del sistema”.

Víctor Torres, superintendente de Salud.

La Corte Suprema dictó que la Superintendencia debe concretar el último fallo en un plazo de seis meses.

En Twitter hubo variadas reacciones, y dos que destacaron fueron la de Jaime Mañalich y de Marco Enríquez-Ominami.

Quien fue uno de los tres ministros de Salud durante el segundo periodo del expresidente Sebastián Piñera escribió lo siguiente:

“Las implicancias para el sistema público de salud del Supremazo que en la práctica liquida a las Isapres son enormes. Se requiere con urgencia plan de contingencia”.

Y el cuatro veces candidato a Presidente señaló que “las Isapres dicen que cumplir el fallo de la Corte Suprema tendrá efectos catastróficos. Lo catastrófico es no cumplir tres años la ley. Si hubo cobros abusivos, deben devolver la plata a sus afiliados”.

Tribunales de la Corte Suprema.

VOCERA DE LA CORTE SUPREMA: “NO PODEMOS FALLAR SEGÚN SI UN NEGOCIO ES FLORECIENTE O NO”

Este viernes la Asociación de Isapres tendrá una nueva cita con las autoridades sanitarias, y obviamente el último fallo de la Corte Suprema estará sobre la mesa.

Las aseguradoras indicaron que la resolución tendrá un “efecto catastrófico” si tienen que devolver dinero que no tienen.

De hecho, han manifestado en variadas ocasiones que están a punto de quebrar. Informaron que 2021 cerró como el peor año de su historia, con pérdidas por 137 mil millones de pesos. Y una aseguradora señaló que si debe pagar de forma retroactiva perdería hasta mil millones de dólares.

Pero la vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, integrante de la Tercera Sala que en menos de cuatro meses les ha aplicado dos “Supremazos” a lasIsapres, explico ayer que el último fallo “tiene el sentido de que se fije una posición jurisprudencial que permite que esto se ajuste sin necesidad de acudir a la justicia”.

La ministra vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco. (JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE/JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE)

“La idea es evitar la judicialización permanente. Tenemos claro que la judicialización extrema tiene impactos notables para el país, los afiliados, las Isapres y el sistema de justicia”.

“Y nosotros no podemos decidir de acuerdo a si un negocio es floreciente o no lo es, pues eso significaría que los fallos se ajustarían a los declives o vaivenes económicos. Eso no puede pasar” , agregó la jueza.

Patricio Fernández, exsuperintendente de Salud, precisó que “hasta ahora se entendía que regía lo establecido por el TC, pero ahora la Corte Suprema valida lo que en su momento la Superintendencia hizo con la tabla única, que reduce notoriamente los tramos de edad y también equipara los factores de riesgo entre hombres y mujeres”.