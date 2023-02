Tras confirmarse orden de detención: abogado defensor aseguró que Parived si colaborará con la investigación

Este miércoles 1 de febrero, la Policía de Investigaciones (PDI) confirmó la orden de detención en contra el esposo de Tonka Tomicic, Marco Antonio López, más conocido como Parived, esto tras verse envuelto en el caso relojes vip.

Recordemos que durante este martes, se llevó a cabo el allanamiento de la casa de la pareja ubicada en Vitacura, esto tras estar involucrado en la venta de relojes de lujo y artículos adquiridos a través de robo.

Por esta razón, la policía se encuentra recabando toda la información con respecto a este caso para encontrar más evidencia.

Según la información publicada por La Cuarta, uno de los funcionarios policiales indicó: “Por estos momentos no está detenido por parte de la Policía de Investigaciones. En ese concreto, está siendo buscado por la orden de detención en su contra”.

A raíz de esta situación, su abogado defensor de Parived, Mario Vargas, contó que hace poco se enteró de la noticia y que se encuentra viajando a Santiago para ver la situación de su representado.

En busca de Parived

Según las palabras del defensor público, la decisión fue sorpresiva y que no tiene “mucha explicación jurídica”, y que puede calificar este acto como “arbitrario por parte del Ministerio Público porque sigue generando un perjuicio gigantesco a nuestro representado. Yo lo leo como un acto de la defensa critica y Fiscalia (actúa) ‘nosotros tenemos las herramientas para llevarlo detenido’. Utilizar el sistema procesal de esa forma me parece que es incorrecto”, atacó.

En la misma línea, aseguró que Parived ha colaborado durante dos años con el Ministerio Público, por lo que no entiende el motivo de la orden.

Por otra parte, contó que aún no puede ponerse en contacto con la pareja de la comunicadora: “No he podido hablar todavía con él... Nos vamos a poner a disposición de inmediato si es posible. Voy a hablar con él, estamos pidiendo la orden para ver si es efectiva, porque esto es trascendido, habla la PDI, no hay un documento oficial; entonces, estamos llamando al tribunal para que nos entreguen la orden y poner a disposición”, aseguró.

Para terminar, el profesional afirmó que “eludir la justicia” y que “por eso no se entiende esta reacción violenta, porque la orden de detención es una orden de coacción por parte del Estado a una persona que estuvo siempre dispuesta a colaborar con la investigación”, finalizó.