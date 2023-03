Protagonista de “Traicionada” reaparece tras ser buscada post terremoto en Turquía

La reconocida actriz turca Cansu Dere, protagonista de la exitosa serie “Traicionada”, apareció después del devastador terremoto que sacudió a Turquía y Siria a principios de febrero. A pesar de que la prensa internacional la reportaba como desaparecida en medio de la emergencia, la actriz ha confirmado que su vida nunca estuvo en peligro, aunque sí sufrió un accidente, de acuerdo a la información publicada por CNN Turquía.

Cansu Dere causó preocupación entre sus seguidores al no utilizar sus redes sociales para dar señales de vida. Sin embargo, la actriz ha explicado que no es alguien que utilice mucho las plataformas y por lo tanto, no lo consideró necesario. Además, ha señalado que desea utilizar su Instagram como un álbum donde comparte sus momentos felices.

Dere confirmó que se lesionó el tobillo durante el terremoto y que por este motivo ha tenido que permanecer confinada en su hogar. Aunque ha afirmado que su lesión no es grave, quiere recuperarse completamente antes de salir de casa. “No quise preocupar a nadie”, dijo la intérprete, quien explicó que su intención siempre fue mantener la calma en medio de la emergencia.

El terremoto de magnitud 7,8 dejó a más de 44.000 personas muertas y más de 110.000 heridos, según cifras de Unicef. La catástrofe causó gran conmoción en el país y en todo el mundo, y muchos famosos se pronunciaron al respecto. En este sentido, la aparición de Cansu Dere después de la tragedia ha sido recibida con gran alivio por sus seguidores, quienes han expresado su apoyo y deseos de pronta recuperación.