“Infantilismo e irresponsabilidad tremenda”: Jaime Naranjo culpó a diputadas regionalistas por rechazo a Reforma Tributaria

Un duro golpe fue el que recibió este miércoles el Gobierno de Gabriel Boric luego que la Cámara Baja del Congreso no lograra, en general, aprobar la discusión del proyecto de ley liderado por el ministro de Hacienda, Mario Marcel, respecto de la Reforma Tributaria propuesta en La Moneda.

Derrota para la actual administración frenteamplista que pese a tener 73 votos a favor, contra los 71 en contra y tres abstenciones, no logró el número requerido en la votación parlamentaria debido, principalmente, a que las diputadas Viviana Delgado, Claudia Mix y Pamela Jiles decidieron ausentarse del hemiciclo para no emitir su sufragio.

La molestia de Jaime Naranjo

Una decisión que fue ampliamente criticada por el diputado Jaime Naranjo, presidente de la Comisión de Hacienda en el Parlamento, que por siete meses estuvo al frente de las negociaciones entre los congresistas para conseguir aprobar la idea de legislar el proyecto de reforma presentado por el Gobierno, y quien acusó a Delgado y sus demás colegas de “un infantilismo y una irresponsabilidad tremenda”.

El motivo de las críticas de Naranjo tuvo su origen en la pelea que este martes enfrentó a la diputada del Partido Regionalista Verde -Delgado- con el Ministro de Educación -Marco Antonio Ávila-, y que trajo consigo la acusación de la parlamentaria en contra del secretario de Estado por agresión verbal.

“Yo creo que lo que ha ocurrido hoy es de un infantilismo político tremendo. Es decir, esas tres diputadas del partido regionalista verde, que yo puedo entender que puedan estar molestas por lo que ocurrió ayer, pero no estar presentes en la votación, votos que eran clave para aprobar la reforma tributaria, me parece de un infantilismo y una irresponsabilidad tremenda”, afirmó Naranjo en conversación con T13 Tarde, instancia en la que endilgó a las políticas la responsabilidad por un revés que podría significar que el proyecto de Gobierno no vuelva discutirse en el Congreso hasta en un año más de no contar con una votación positiva en el Senado.

“Yo me imagino que ellas le tendrán que explicar al país ahora porqué no se van a poder mejorar las pensiones, porqué no se va a poder resolver el déficit habitacional, y todos los problemas que hay en educación y salud”, se quejó.

“De tal manera que, verdaderamente estamos sorprendidos, porque jamás pensamos, teníamos claro que la derecha iba a votar en contra, pero jamás pensamos que personas que hacen gárgaras con el progresismo y la justicia social en nuestro país, por una conducta irresponsable e infantil, se hayan ausentado de la sala”, finalizó.