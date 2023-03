“No podemos estar más contentos”: Presidente Boric evalúa idea de entregar departamentos a los medallistas de Santiago 2023

Un positivo encuentro fue el que tuvo esta tarde la diputada y exatleta nacional, Érika Olivera, con el Presidente Gabriel Boric, con miras a darle luz verde al proyecto de ley tramitado en el Congreso Nacional para que los deportistas chilenos que logren medallas en los próximos Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023 puedan ser premiados con alguno de los departamentos construidos en la Villa Panamericana.

Esto, porque el mandatario no descartó la propuesta de la multimedallista, quien ha sido la principal impulsora de este proyecto, como una forma de retribuir a los deportistas criollos que logren los mejores resultados en la cita internacional.

El apoyo de Gabriel Boric

En dicha reunión, el jefe de Estado le aseguró a la parlamentaria que ya se está revisando la posibilidad de entregar alguno de los 1355 departamentos construidos en el Parque Bicentenario con la finalidad de acoger a todos los atletas nacionales y extranjeros que estarán presentes en los Panamericanos y Parapanamericanos. Algo que, en sus palabras, le parece correcto, pero que aún debe pasar por varios detalles antes de convertirse en una realidad para los medallistas chilenos.

La idea de Olivera viene de los pasados juegos realizados en Perú, en 2019, donde las autoridades de ese país decidieron premiar a sus deportistas más destacados con algunas de las viviendas ubicadas en el recinto panamericano de Lima.

“Teniendo en cuenta que la crisis de la vivienda afecta a muchos chilenos, los deportistas -que también son trabajadores de tiempo completo- no reciben un sueldo como los demás, las becas no permiten ningún tipo de ahorro, no tienen posibilidades de créditos y dedican la mayor parte de su juventud al desarrollo de una disciplina”, argumentó la congresista, quien de todos modos se mostró optimista ante la postura oficial de Gobierno de avanzar en la materia.

“Es por ello que presentamos un proyecto hace cuatro años, en el Gobierno del Presidente Piñera y hoy insistimos para que se considere el ejemplo de Perú y ayudemos a nuestros deportistas con una vivienda. No podemos estar más contentos y contentas porque por fin hay más claridad respecto de este tema”, prosiguió la exmaratonista.

Lo paradojal, reveló Olivera, es que mientras a los deportistas se les niega la sal y el agua, las platas destinadas a ellos se pierden como ocurrió con el viaje fantasma a España de una delegación chilena, que ADO Chile justificó con facturas falsas.

Fallas estructurales del deporte chileno

A propósito de este tema, la diputada planteó al jefe de Estado una consistente falla estructural que tiene el deporte respecto al manejo de los recursos, porque no hay fiscalización ni evaluación de los programas.

“Hoy tenemos a muchos deportistas preparándose para Santiago 2023 que han reventado todas sus tarjetas (bancarias y comerciales), otros que tienen problemas que arrastran hace años con sus federaciones, y otros que sólo necesitan voluntad política para solucionar sus problemas”, aseguró.

En la ocasión, la parlamentaria también aprovechó del impulsar ante el Ejecutivo tres proyectos de ley que son de alto impacto en la población, pero que aún no captan la atención de todo el espectro político.

El primero de ellos, la “Ley de Acoso Laboral” o “Ley Karin”, que si bien aparece en tabla para la próxima semana en el Congreso Nacional, lo más probable es que pasen varias semanas antes de que sea vista por la sala respectiva. “El Presidente comprometió su apoyo y llamó a la ministra del Trabajo, quien efectivamente ha estado trabajando con nosotros”, explicó Olivera.

Del mismo modo, el Presidente y la diputada conversaron acerca de la urgencia que necesita darse al proyecto de “Ley de Abuso Patrimonial”, que busca proteger los bienes de los adultos mayores que son despojados por parientes o conocidos a través de engaños o que definitivamente se los quitan; y el proyecto de “Ley de Hipoacusia”, recientemente aprobado en la comisión de Salud del Senado, para que también pueda ser impulsado desde el Ejecutivo.