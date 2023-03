El fuerte descargo de hermana de carabinero muerto a Presidente Boric: “Si aman a su país, al país que están gobernando, apóyennos”

Una sentida reflexión fue la que hizo esta mañana la hermana de Álex Salazar, el carabinero atropellado y muerto en luego de realizar un control en Concepción, quien en entrevista con Rodrigo Sepúlveda en Meganoticias pidió al Presidente Gabriel Boric y a las autoridades políticas del país mayor “mano dura” con los delincuentes que asesinan a funcionarios policiales.

Jocelyn Salazar fue contactada este sábado por el noticiario de Mega junto a su otro hermano, Moisés, para hablar respecto de la muerte del efectivo de orden y seguridad, instancia en la cual la joven agradeció el apoyo recibido por el General Director de la institución, Ricardo Yáñez, y pidió al Gobierno y al Parlamento agilizar los trámites para legislar en favor de darle mayor “autoridad” a Carabineros.

La petición de Jocelyn para Carabineros

“El general ha estado bien presente en nuestra familia, nosotros agradecemos grandemente en primera instancia, cuando estuvimos en Concepción, cuando tuvimos la esperanza de que mi hermano pudiera dar la batalla. Agradezco mucho al general por las palabras que él expresó hacia el gobierno de turno, donde él mismo, el mismo general pedía que le devolvieran la autoridad a Carabineros. El general, imagínese usted. ¿Y qué fue lo primero que se le hizo? Le llamaron la atención. Entonces. ¿Cómo es posible que ni siquiera al general lo estén escuchando hoy en día? O sea, hace cuántos años ya que se está pidiendo autoridad, respaldo a Carabineros. Antes yo me acuerdo y he escuchado en la historia de nuestro país, que antes ni siquiera una mala palabra le podían dirigir, porque sino eran inmediatamente arrestados. Y hoy día usted ve que los basurean, lo escupen en la calle, los tratan como perros”, inició su reflexión Jocelyn, quien solicitó a las autoridades ser más empáticas con el dolor de los familiares de los funcionarios policiales asesinados.

“La gente muchas veces los trata como perros. Pero no saben que hay un padre detrás de ese uniforme, hay una persona, hay un hermano, hay un hijo, entonces yo no entiendo porqué tanto daño, porqué tanta maldad a veces hacia ellos si ellos son personas, hombres de familia. Que llegan a la casa, mi hermano llegaba a la casa y él tenía tiempo para llevar a las niñas a su colegio, para cocinarles. Él tenía todo ese tiempo, imagínese. Destruyeron a una familia completa, a mis sobrinas. Entonces, yo lo único que le pido a nuestros gobernadores, al general, que por favor se pongan en nuestros zapatos. Espero que nadie allá, en las pantallas, en todo el país, pierda a un hermano, a un hijo, a un papá”, dijo.

“En vez de venir a ayudar, a poder surgir, vino a matar”: El fuerte descargo del hermano del cabo fallecido Álex Salazar

“Yo creo que los que lo han pasado nos entenderán, nos van a entender. Es como que nos hubiesen cortado los brazos, las piernas. Es difícil despertar en la mañana, yo en mi caso, despertar con los llantos de mi padre, es complicadísimo. Yo no se lo doy a nadie. Porque mi hermano era una buena persona, era un buen amigo, era un buen compañero. Su familia eran sus colegas, sus compañeros de la Montada, porque él tuvo una carrera intachable. Fue militar, carabinero, cursó en la escuela de Montada, fue guía de sus animalitos, pasó por el Gope, donde fue su gran orgullo, para después postular a la escuela de suboficiales, donde dio la pelea dos veces hasta que quedó, para que de un día para otro venga una persona que pensó, él pensó, él no es que haya dicho no creo que pase nada. Él pensó antes de ejecutar lo que le hizo a mi hermano, él tomó su vehículo y lo mató, y él no me puede decir ahora que pide perdón, porque aquí el perdón no vale, solamente a Dios que le tendrá que dar cuenta él”, enfatizó.

Los hermanos de Álex Salazar hablaron esta mañana en Meganoticias. Fuente: Mega.

A esas alturas, Sepúlveda mantenía un silencio absoluto en el estudio del canal privado, y mientras se tomaba la cabeza ante el relato de los hermanos de la víctima, seguía escuchando la angustiosa petición que la hermana de Salazar le hacía al mandatario y los parlamentarios.

Muere Álex Salazar, carabinero atropellado intencionalmente durante operativo en Concepción

Carabinero asesinado: Declaran inadmisible querella del municipio penquista en contra de venezolano

“Esperamos que nos puedan escuchar y que nos pueda ayudar a todas las instituciones que en ese momento estuvieron con nosotros, con nuestra familia. A todas esas instituciones que se acercaron a hablar con nosotros, que no se olviden que estamos todavía acá luchando por mi hermano, que no se olviden que todavía sigue camino por delante y que a mi hermano le hubiese gustado seguir delante con esto. A todas esas instituciones, a los diputados que se acercaron a hablar con nosotros, llegó el momento de que se acerquen ahora y nos apoyen con esta ley Álex Salazar Rodríguez, llegó el momento de que le devolvamos todos los instrumentos, todas la herramientas a Carabineros para que el día de mañana no tengan temor de salir de sus casas y pensar que ‘chuta, qué pasa si me defiendo, me van a tomar preso, me van a dar de baja, me van a amonestar, me van a culpar’. ¡No, ya no más! Que no sea un mártir más que haya partido. No. ¿Por qué? Sino que ya es hora de que le devolvamos la autoridad a nuestros Carabineros. Que exista una cadena dura para todas esas personas que quieren lastimar a Carabineros, ya sea con la intención de que lo quieran matar, porque esa es una intención, eso ya es algo que ellos lo piensan, no es que sea un accidente. Ellos piensan ‘no, hay que matarlos, uno menos’. Entonces, queremos más manos dura para todos ellos”, reclamó, visiblemente emocionada, Jocelyn.

“Por eso queremos nos apoyen allá, allá el Sepu, por favor, que nos pueda ayudar a difundir esto de que se haga una ley para todos estos delincuentes que causan daño hacia las personas, hacia nuestros Carabineros. Y no solamente a Carabineros, tenemos a la PDI, tenemos a Gendarmería, tenemos soldados, tenemos marinos, también va para todos ellos. Para toda la familia institucional, que se ponen ese uniforme y la camiseta por el país. Porque mi hermano lo que sí él hacia, él amaba al país, amaba Chile, pero con todo su corazón. Entonces, devolvámosle la mano, hagámoslo por mi hermano, porque yo sé que mi hermano ahora él es quien nos está apoyando ahora para hablar y para decir todo esto. Pero hagámoslo por mi hermano y por todos los Carabineros y sus familias, porque ellos igual son personas, son padres”, apuntó la hermana del funcionario fallecido luego de ser atropellado intencionalmente durante el control de un local de alcoholes.