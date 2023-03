Vecina “media desnuda” encaró al alcalde Carter en plena demolición de “narco-casa”

La vecina “media desnuda” que increpó en vivo al alcalde Rodolfo Carter durante la demolición de una “narco casa” en la población Los Quillayes, en La Florida, finalmente habló en el matinal de CHV y no se guardó nada.

Mientras el alcalde de La Florida se refería a la anti-cultura de la droga y los delincuentes que trabajan de noche vendiendo droga, la mujer salió desde su ventana en bata y ropa interior para gritarles desde lo alto de su casa.

“Estamos enfrentando la anti-cultura de la droga, gente que no trabaja, gente que vive media desnuda dentro de sus casas, que nos gritan desde su techos, las gárgolas como se conoce en la jerga delincuencial: trabajan de noche vendiendo droga, duermen hasta tarde y despertaron más temprano porque sintieron ruido”, señalaba el alcalde Rodolfo Carter.

Pero la situación que más llamó la atención fue cuando bajó a la calle para hablar con los medios, al percatarse de la presencia del edil: “No estoy de acuerdo en que vengan a hacernos daño de esta forma. Acá la gente es pobre y no es manera de solucionar los problemas. ¡Basta ya! No es la forma demoler, si vivimos en una hue... de 3x3, no tenemos privacidad, por qué vamos a permitir que a los vecinos le vengan a destruir las cosas”, expuso la mujer.

Luego, dijo que “no tiene nada que ver la hue..., quién vigila a los corruptos que no toman presos, por qué siempre los pobres tenemos que pagar la hue..., no es la manera que vengan a destruir, porque hay formas y formas”.

El alcalde Carter, por su parte, señaló que la reacción de la vecina “no es normal”, aunque reconoció que los narcos pueden tener distintas formas de defenderse. “La evidencia es concreta: en este barrio fueron asesinados policías y es el barrio más complicado de la comuna”, explicó.