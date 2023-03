“Uno no lo puede entender”: hermano de carabinera asesinada en Quilpué acusa a Gobierno de no responsabilizarse por el crimen

Un doloroso testimonio entregó este lunes Raymundo Olivares en el programa “Contigo en la mañana”, el hermano de la carabinera asesinada este fin de semana durante un procedimiento realizado en la comuna de Quilpué.

El hermano de Rita Olivares fue entrevistado a primera hora en el matinal de Chilevisión, donde expuso su contrariedad respecto de la actitud que, a su juicio, ha tomado el actual Gobierno de Gabriel Boric, que no ha dado señales contundentes en la lucha contra la delincuencia en el país y, en cambio, ha promovido la pérdida de atribuciones de los funcionarios de Carabineros, quienes “no han podido defenderse”.

“Esto no es un accidente, hay un problema de fondo que no se quiere tocar en el Gobierno, que es que la delincuencia está desatada”, cuestionó Raymundo, quien en su reflexión agradeció los gestos de la comunidad quilpueína, que realizó algunas manifestaciones en favor de la sargento segundo de Carabineros, quien falleció este domingo luego de recibir un impacto de bala en su cabeza durante un procedimiento por robo en un domicilio de la comuna de Quilpué.

Falta de apoyo a Carabineros

“Lo que pasa con Carabineros es algo que está pasando hace rato, es un problema donde nadie quiere hacerse responsable, el Gobierno, no sé por qué, no se ha hecho responsable con los proyectos de ley de seguridad que existen por causa de otros Carabineros que también murieron y no se han tomado en cuenta”, acusó Raymundo, ante el silencio de los animadores Julio César Rodríguez y Monserrat Álvarez, quienes intentaron empatizar con el dolor del joven ante la muerte de su hermana.

“El Presidente de alguna manera, o el Gobierno de alguna manera, dice que nos apoya, que van a estar con nosotros. Esto uno lo ha escuchado miles de veces. Al final no hay una solución concreta con lo que está pasando, por eso los carabineros están muriendo, porque les han quitado atribuciones, no han podido defenderse. Cuando hay un procedimiento, el delincuente te puede atacar, pero el carabinero no se puede defender, entonces está todo al revés. Necesitamos un cambio”, afirmó Olivares, quien señaló no estar de acuerdo con el discurso de Boric, que lanzó sus críticas a los delincuentes y no a un “problema de fondo”, que las autoridades “no han querido tocar”.

“Es un problema de fondo, es un problema del Gobierno, no es un problema del delincuente, como ayer (domingo) escuché por parte del Presidente, que dijo que acá los responsables son los delincuentes”, agregó.

“La ‘paca’ es persona, la ‘paca’ es mamá”: Carabinera realiza emotivo y fuerte descargo tras crimen de sargento Olivares

“Ojitos de piscina”: Revelan imagen de principal sospechoso de matar a sargento Rita Olivares

“Los delincuentes no son los responsables, es un problema de fondo que no han querido tocar, que no han querido solucionar, que no han querido ver en el Congreso, los parlamentarios, el Presidente. Es una lástima lo que está pasando, no se han puesto los pantalones”, acusó.