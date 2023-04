¿Qué tan cerca estamos de una pandemia como la de “The Last of Us”?

Grande fue la repercusión a nivel mundial de la serie de HBO “The Last of Us”, basada en el videojuego de la empresa Naughty Dog y protagonizada por el actor chileno Pedro Pascal, que en nueve capítulos desarrolló una trama aterradora... y también muy actual.

La historia trata sobre una pandemia originada en Estados Unidos a partir de una cepa del hongo Cordyceps, que al infectar a los seres humanos los transforma físicamente y además los convierte en caníbales.

La enfermedad se recibe a partir de mordeduras, y con rapidez se dispersa por todo el planeta.

Considerando lo que ha pasado desde hace más de tres años con el coronavirus y debido a la omnipresencia de los hongos, no son pocos los que se preguntan si es posible llegar a una situación como la planteada por la serie.

El Doctor en Genética de la Universidad de Nottingham, Inglaterra, y también académico de la Universidad de Santiago, Usach, Francisco Cubillos, explicó qué es el Cordyceps, el hongo que da base a la historia de “The Last of Us”, que en la serie se activa para perjudicar a la humanidad debido a otro factor que nos afecta en la actualidad, el calentamiento global .

“Los Cordyceps son hongos más conocidos como parásitos, pues se van asociados a otro tipo de organismos que viven en el suelo. Muchas veces pensamos que una gran cantidad hongos son perjudiciales para la humanidad, y no es necesariamente así. Son una minoría” , señaló el profesor.

Cabe señalar que a nivel mundial son cientos de miles los hongos que existen, y en Chile hay más de cien mil especies, muchas de ellas de carácter endémico.

Francisco Cubillos recalcó que la serie es ficción, pero admitió que el calentamiento global puede afectar a los hongos.

“Ese factor va a impactar de manera importante en la diversidad de organismos que encontramos, afectando al equilibrio natural. Todos los organismos depredan o tienen depredadores, y además tienen un nicho donde existen. Y el aumento de la temperatura puede promover que algunos de ellos crezcan más, con lo que depredador puede que no sea capaz de controlarlo”.

En la serie, los infectados se convierten en caníbales y cambian de aspecto.

“Al aumentar el número, puede que eventualmente escapen de su equilibrio natural y se conviertan de esta forma en patógenos nuestros o de otros animales. Pero en la serie, obviamente, esa posibilidad es exagerada”.

Sobre la posibilidad de que se dé algo como lo que plantea “The Last of Us”, el especialista puntualizó que “es difícil, pero como científico no lo descarto, porque hay hongos que en el último tiempo están infectando en forma creciente a los humanos, como los del tipo Aspergillus, que se han hecho resistentes a muchos de los tratamientos que normalmente son utilizados. Pero esto no es algo para alarmarse, porque está controlado”.

El académico de la Usach recordó que “uno siempre piensa en los hongos que ve, los que sobresalen, pero hay algunos que son microscópicos y que generan infecciones en la piel o se introducen en el tejido”.

Por último, el Doctor Francisco Cubillos fue claro al explicar que “no podemos descartar el hecho de que un hongo no pueda ser controlado y sea una amenaza. Eso es algo que siempre podría ocurrir”.

