Caso de Fernanda Maciel: Revelan inusual invitación de la madre de Felipe Rojas a Paola Correa

Los periodistas de Contigo en La Mañana, Luis Ugalde y Alejandra González, revelaron nuevos detalles del caso Fernanda Maciel, una investigación policial que siguieron desde el inicio y que terminó con la confesión de Felipe Rojas.

Durante el primer episodio del podcast Testigo Clave, los comunicadores se refirieron a la importancia de la bodega donde fue hallado el cuerpo de la joven embarazada, recordaron el día de la desaparición de Fernanda, el allanamiento en la casa de Luis Pettersen y repasaron las contradicciones del único imputado por el crimen, Felipe Rojas.

[ Te podría interesar: Perfil de Felipe Rojas: homicida de Fernanda Maciel presenta “ausencia de culpa y remordimiento” ]

Además, los periodistas profundizaron en la relación entre Paola Correa, madre de Fernanda, y la familia de Rojas, quienes eran sus vecinos en la comuna de Conchalí. Ugalde aseguró que “Felipe y su familia se comunicaban con ella”, y González complementó que “le preguntaban por Fernanda”.

[ Estremecedora declaración de madre de Fernanda Maciel en juicio contra Felipe Rojas: Relató el día de la desaparición ]

Luego, Ugalde recordó un día en que Paola mostró unos mensajes de la mamá de Felipe e incluso unas fotos de Felipe, Lucho recordó: “El día en que Paola, en su casa, nos muestra unos mensajes de la mamá de Felipe e incluso unas fotos de Felipe. Paola tenía una muy buena relación con la mamá de Felipe, conversaban mucho”.

“Un día me dice ‘mira lo que me muestra’. Y me manda un video donde Felipe está como echando unas tallas, o era una foto donde Felipe estaba bailando, y le mandan un audio…”, continuó relatando Luis.

En ese contexto, reveló una insólita invitación: “La mamá de Felipe le dice ‘estoy sola, vente para acá y aquí nos tomamos algo, porque yo estoy sola’”.

Según el notero de CHV, Paola tuvo que convivir casi un año con esta situación, cuando ya estaba la duda y casi certeza de que Felipe algo tenía que ver en esto.

Revisa el capítulo completo a continuación: