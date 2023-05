Polémica por iniciativa alternativa opositora que beneficia a las isapres

Como un balde de agua fría cayó ayer en el Gobierno una moción parlamentaria alternativa sobre las isapres, que fue aprobada por 3-2 en la Comisión de Constitución del Senado e implicaría una reforma constitucional.

Presentada por Ximena Rincón, Matías Walker (ambos demócratas), Rodrigo Galilea, Francisco Chahuán (los dos de RN) y Javier Macaya (UDI), la iniciativa debe seguir su trámite en sala y llegar ahí a 4/7 para seguir, y autoriza a las aseguradoras privadas de salud a elevar los planes base mediante una disposición transitoria.

La votación en la Comisión de Constitución de la Cámara Alta tuvo la aprobación de Luz Ebensperger (presidenta de dicha instancia, de la UDI), Matías Walker (en reemplazo del Evópoli Luciano Cruz-Coke) y Rodrigo Galilea, y el rechazo de Francisco Huenchumilla (DC) y de Juan Luis Castro (PS en reemplazo de su colega de partido Alfonso de Urresti).

Según La Moneda, la moción va en abierta contraposición con lo que establece el proyecto de “ley corta” que el Ejecutivo presentó la semana pasada al Congreso para dar cuenta del fallo de la Tercera Sala de la Corte Suprema del 30 de noviembre de 2022, que en un plazo de medio año -que vencía a fines de mayo y fue diferido en seis meses más- obliga a las isapres a adecuarse a la tabla única de factores de la Superintendencia de Salud y a devolverles a un grupo importante de sus usuarios mil 400 millones de dólares por cobros excesivos desde abril de 2020.

La intención de la moción es que es las isapres recalculen los precios bases de los planes suscritos antes de abril de 2020, para que el precio final por contrato se asemeje al valor que cada cotizante pagaba a la fecha de la sentencia de la Corte Suprema.

Los patrocinadores de la moción sostienen que así se aplicaría la resolución de la justicia y al mismo tiempo se podría mantener funcionando al sistema privado de salud, dado que la Asociación de Isapres -que hoy desde las 9:30am participará de la Comisión de Salud del Senado que trabaja la “ley corta”- dice que sus integrantes quebrarán si deben pagar esos mil 400 millones de dólares.

Así, los excedentes para restituir serían menores -y serían devueltos de forma gradual en dinero o bien como beneficios-, o incluso podrían desaparecer.

“Aprobamos un proyecto de reforma constitucional que permite evitar que se ponga en riesgo la salud de todos los chilenos, del Fonasa y de las isapres, respetando el fallo de la Corte Suprema y la tabla de la Superintendencia. Nos estamos haciendo cargo del problema, pero eso no implica salvar a las isapres como se ha dicho erróneamente, sino que ponemos en el centro a las personas, tanto del seguro público como del privado” , dijo Matías Walker.

Las ministras Ximena Aguilera y Camila Vallejo se refirieron a lo que pasó en la Comisión de Constitución del Senado. (DRAGOMIR YANKOVIC/DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE)

RESPUESTAS DESDE EL GOBIERNO

La ministra de Salud, Ximena Aguilera, estaba junto al Superintendente de Salud (Víctor Torres) y al director del Fonasa (Camilo Cid) en la Comisión de Salud para seguir exponiendo sobre la “ley corta”, pero se dio tiempo para referirse a la votación en la de Constitución.

“Vamos a seguir con nuestra tramitación como hasta ahora, pues no nos parece que el camino a seguir sea a través de un reforma constitucional. Acá plantean (en la Comisión de Constitución) que para subsistir las isapres pueden seguir cobrando en exceso a 600 mil contratos, principalmente a mujeres, a los que la rebaja por table de factores se les subiría a través del precio base. Se mantendría así una condición que la Corte Suprema ya consideró que es injusta” , dijo la secretaria de Estado.

Según la máxima responsable del Minsal, “esta reforma anula toda adecuación a la baja de los precios de los planes de salud que la Corte Suprema ordenó de manera expresa por la aplicación de la tabla única de factores de la Superintendencia de Salud. Y como consecuencia, se anula también toda devolución por concepto de adecuación de la tabla de factores, manteniendo únicamente la que corresponde al cobro en exceso por los menores de dos años... Así es que es difícil apoyar esa iniciativa, dado que hay que respetar el orden institucional y lo que resolvió la Corte Suprema”.

Y en La Moneda, tras el habitual Comité Político de los lunes, la vocera Camila Vallejo también habló sobre lo que pasó en la Comisión de Constitución.

“Fue aprobada una reforma constitucional que busca anular los efectos del fallo de la Corte Suprema en materia de isapres. Esto es preocupante, porque ese es un proyecto que hace borrón y cuenta nueva, lamentablemente, en lo que establece otro poder del Estado, que es devolverles a muchos usuarios cobros indebidos hechos durante años por las isapres, en un modelo de negocios que se judicializó”.