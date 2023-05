Rodolfo Carter regaló 200 cilindros de gas en la Florida y de paso criticó la iniciativa del gobierno

El alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, lideró una importante entrega de ayuda a la comunidad hoy, regalando 200 mil cilindros de gas de 15 kilos bajo el lema “La Florida cumple”. Esta iniciativa tiene como objetivo beneficiar a las familias más vulnerables y de clase media de la comuna, brindándoles un cilindro de forma gratuita.

Con un cálculo preciso, el edil, quien previamente no descartó su ambición presidencial, declaró que alrededor de 117 mil vecinos de La Florida se verán beneficiados con esta medida. “Con esta entrega vamos a completar 800,000 balones de gas que van a ser entregados de manera gratuita al 80% de la comunidad”, afirmó Carter.

El alcalde también explicó que la ayuda será llevada directamente a los hogares de las personas. “La gente espere en su casa, porque los funcionarios irán casa por casa”, advirtió. Además, anticipó que la entrega se realizará a través del carnet del jefe de familia para evitar cualquier tipo de abuso o aprovechamiento indebido.

Carter enfatizó que la ayuda se entregará por grupo familiar, no solo por casa, subrayando que las personas no tendrán que recoger los cilindros en ningún lugar. Durante el evento, el alcalde no dejó pasar la oportunidad para criticar la iniciativa del gobierno de Gabriel Boric, conocida como “Gas para Chile”, que ha generado polémica debido a su alto costo.

El jefe comunal calificó el plan piloto de “Gas para Chile” como un “desastre” y señaló que solo se produjeron 6,000 cilindros a un costo de $118,000 cada uno. Según Carter, hubo un nivel de incompetencia incluso en el plan piloto, que consideró una idea muerta desde su inicio.

Además, el alcalde se comparó con La Moneda al destacar que la entrega en La Florida abarcará al 80% de la población total, en contraste con el objetivo del Gobierno del Presidente Boric, que busca llegar solo al 40%.