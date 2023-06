Gran desconocimiento de los estudiantes de cómo pueden acceder a la gratuidad en la Educación Superior

Según la Subsecretaría de Educación Superior, 457 mil estudiantes se beneficiaron en 2022 con la gratuidad, que apunta a jóvenes de los hogares pertenecientes al 60% de menores ingresos. Para ellos, siglas como FUAS y NEM, y las expresiones acreditación, ránking y puntaje ponderado son vitales.

Pero una encuesta de la Corporación Formando Chile a más de mil estudiantes de tercero y de cuarto medio levantó datos alarmantes, en el marco de la cercana PAES de Invierno de la próxima semana y de la apertura de las inscripciones para la PAES Regular de fin de año.

Es que el 57,25% de quienes respondieron desconoce los requisitos para acceder a la gratuidad. Y el 64,22% no tiene idea de lo que se exige para mantenerla.

Además, el 72,5% no sabe lo que es el ránking, un 45,17% no sabe lo que es el NEM (el promedio de la Notas de la Enseñanza Media), un 63,94% desconoce lo que significa FUAS (el Formulario Único de Acreditación Socioeconómica, indispensable para postular a la gratuidad), el 60,1% desconoce lo que es la acreditación y el 56,5% no sabe lo que es un puntaje ponderado.

“Buscamos contar con un diagnóstico sobre términos y contenidos clave que los estudiantes deben conocer para facilitar su ingreso a la Educación Superior en el plano del financiamiento, pues si no hay certezas al respecto se pueden truncar las expectativas de estudio o bien aumenta la desmotivación” , señala Pablo Hormazábal, director ejecutivo de Formando Chile.

Ante la consulta de qué planean hacer si no entran a la carrera deseada, solo un 37,36% responde que estudiará otra carrera. Un 17,94%) no tiene un plan B, un 14,31% dice que trabajará, un 10,97% piensa ir a un preuniversitario, un 9,94% estudiará algún curso y un 9,48% se tomará un año sabático.

Así, al descontar a los que señalan que estudiarán otra carrera, el 51,5% de los encuestados saldría de la Educación Superior.

“Cuando un estudiante del perfil de nuestro programa abandona los estudios, es difícil que se reintegre. Entra al sistema laboral y se le complica salir de él para prescindir de los ingresos económicos” , sostiene Pablo Hormazábal.

Y ante la pregunta “¿Qué harías si no tienes gratuidad o beca para financiar la carrera?”, apenas un 27,14% cuenta que tendrá tener ayuda familiar, un 13,85% recurriría a un crédito (como el Crédito con Aval de Estado, el CAE, u otros) y un 39,22% se pondría a trabajar.

“Aunque los resultados siguen siendo sorprendentes por lo grave que son, lamentablemente esperábamos cifras como éstas, pues son datos que hemos visto a través de los años y que otras organizaciones también han levantado” , dice Camila Riquelme, directora de la Escuela de Formación (EFIES) de la Corporación Formando Chile.

“Lo que nos preocupa de esto es que el desconocimiento de la información tiene consecuencias graves en la generación del proyecto de vida de miles de estudiantes. Puede llevarlos a tomar malas decisiones, simplemente por no contar con los datos necesarios, que están a la mano información”, añade la Camila Riquelme.

ABIERTAS INSCRIPCIONES PARA LA PAES

El Ministerio de Educación, a través de la Subsecretaría de Educación Superior y junto al DEMRE de la Universidad de Chile, informó que desde ayer y hasta el 26 de julio estará habilitada en la plataforma acceso.mineduc.cl la inscripción a la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES) Regular, que se rendirá entre el 27 y el 29 de noviembre, para el Proceso de Admisión 2024.

Se recalcó además que no habrá un periodo excepcional de inscripción más allá del final del plazo.

Y los días 19, 20 y 22 de junio se rendirá la PAES de Invierno, para la que se inscribieron más de 30 mil egresados de la Enseñanza Media.