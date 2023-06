Abogado de Mellado confirma disculpas del diputado a Presidente Boric, pero asegura que no “ha cometido delito criminal alguno”

Esta tarde, el representante legal del diputado Miguel Mellado (RN), entregó una declaración pública en la cual el parlamentario derechista pidió disculpas públicas al Presidente Gabriel Boric por haber filtrado los videos de una reunión que sostuvo el mandatario con parlamentarios nacionales en el palacio de Cerro Castillo, con motivo de los problemas de violencia que enfrenta la Macrozona Sur del país.

La declaración del abogado, que fue entregada en la mayoría de los canales de la televisión chilena, llega en medio de los cuestionamientos que los propios colegas del congresista realizaron a su accionar, y luego que el propio Mellado asumiera públicamente ser el responsable de la filtración a los medios de la conversación sostenida por el mandatario con representantes de la zona.

Las disculpas de Miguel Mellado a Boric

Si bien el representante de Mellado fue enfático en aseverar que su cliente solicitó de manera concreta que pidiera las disculpas a Boric, a la institución de la Presidencia de la República, el Congreso Nacional, y sus colegas parlamentarios, aclaró que el diputado de Renovación Nacional mantiene la “convicción de no haber cometido delito criminal alguno” respecto de su filtración.

Del mismo modo, explicó que por “recomendación de esta defensa”, el diputado Mellado “no va a prestar declaraciones hasta que el procedimiento” legal en su contra -por haber sido responsable de las filtraciones- “se encuentre agotado”.

“El diputado Miguel Mellado, por recomendación de esta defensa, no va a prestar declaraciones hasta que el procedimiento se encuentre agotado, y dentro de aquello, me ha solicitado pedir expresas disculpas al señor Presidente de la República, don Gabriel Boric Font; a la institución de la Presidencia de la República, a la honorable Cámara de Diputados, a las diputadas y diputados; y en general, al Congreso Nacional, por haber contrariado del modo que lo hizo, las formas del actual político, pero bajo la convicción, reitero, de no haber cometido delito criminal alguno, y sólo haber actuado en el interés superior de las personas que viven en la región de La Araucanía y de la sociedad toda”, expuso el abogado, quien aclaró que su cliente “estará a disposición completa” de las próximas “diligencias” legales que se realicen tanto en la “Comisión de Ética” del Congreso, como en los tribunales de justicia.