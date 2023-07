“Use ese tiempo en encontrar los 400 millones no rendidos”: Neme le paró los carros al diputado Gonzalo Winter

El diputado Gonzalo Winter (CS) se tomó unos minutos de su tiempo para escribir un irónico mensaje en sus redes sociales, esto luego de ver al senador Iván Moreira como invitado en “Mucho Gusto”.

En el matinal de Mega, el político de oposición condenó el caso fundaciones y tuvo un fuerte encuentro con el periodista Gonzalo Ramírez, quien es parte de los panelistas del programa.

En este contexto, es donde el parlamentario del Frente Amplio expresó que José Antonio Neme y Moreira eran “los expertos”.

Sin embargo, el periodista no lo dejó pasar y respondió a los dichos del diputado a través de Twitter: “En vez de ver matinales use ese tiempo en encontrar los 400 millones no rendidos en Antofagasta! Abrazos”, le comentó y hasta lo etiquetó en la publicación.